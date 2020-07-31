Треть - в Костанае. Сколько человек заболело коронавирусом за прошедшие сутки в области

Всего в регионе за прошедшие сутки, 30 июля, зарегистрировано 66 случаев заболевания КВИ. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 28 из них нет проявлений симптомов заболевания.

Иллюстративное фото kaboompics.com

Треть из всех зарегистрированных случаев приходится на областной центр - 22 человека. 8 случаев зарегистрировано в Рудном, 5 - в Лисаковске, 2 - в Аркалыке и 1 - в городе Тобыле.

Также COVID-19 подтвержден у 10 жителей Денисовского районе, 7 - Алтынсаринского, 6 - Карасуского, 3 - Наурзумского и по 1 в Костанайском и Камыстинском районах.

- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в информационном областном штабе. - Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в регионе на 30 июля зарегистрировано 2615 подтвержденных случаев COVID-19, из них 2002 пациента выздоровело.