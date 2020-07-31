7 фактов об электронном автостраховании

Полтора года на территории Казахстана действует формат онлайн-страхования, а многие водители по-прежнему относятся к новации с недоверием. Новые машины, авто на российских номерах, переоформление и продление, запись нового водителя в режиме нон-стоп – все это онлайн автострахование Алматы, Астана и провинция подтвердили эффективность удаленной услуги.





1. Авторы программы постарались защитить автовладельцев от мошенников, продававших поддельные полисы. В Казахстане лицензии на осуществление страховой деятельности имеют 28 компаний, лицензию можно проверить в сервисе госуслуг.

2. Единая страховая база данных обеспечивает мгновенную проверку данных застрахованного лица. Вы заполняете первичные данные. Автоматическая сверка информации в системе сводит риск ошибок менеджеров к минимуму.

3. Вам не нужно иметь при себе бумажный полис. При наступлении страхового случая информация в Единой страховой базе данных проверяется в удаленном режиме. Сотрудники полиции не имеют права требовать полисы – у них есть доступ к базе данных.

4. Процесс страхования и оформления страхового случая для уверенных пользователей электронных гаджетов значительно упростился и ускорился. Система доступна в режиме 24/7. По зарегистрированному телефону или e-mail вы за пару минут проверите срок действия страховки, расторгнете договор или пролонгируете страховку на новый срок.

5. Возможность оформить страховку не зависит от фактического местонахождения владельца и времени суток. Снимается психологическая зависимость от одной страховой компании: в онлайн-режиме вы легко сравните условия и подберете самый выгодный вариант. Электронные калькуляторы мгновенно рассчитывают стоимость пакета услуг.

6. Сократились расходы страховых компаний на содержание нерентабельных офисов и большого штата в офлайн-режиме. Полученные ресурсы страховщики направили на развитие телекоммуникационных услуг, разработку новых сервисных предложений:

оплата страховки в рассрочку без комиссий;

онлайн-оформление водителей, допущенных к управлению транспортным средством;

особые скидки для машин на иностранной регистрации, транзитных и на временном въезде;

пакетные предложения техосмотра оформления страховки;

подарки для застрахованных лиц.

7. Усилилась конкуренция. Это выгодно заказчикам страховых услуг: на OLX компании соревнуются между собой в комфортных условиях, максимальном страховом покрытии, бонусах и других преференциях для автовладельцев.

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