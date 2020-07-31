Прогнозы экспертов, база знаний и рейтинги легальных букмекерских контор Казахстана - вот что такое Legalbet.kz.

Редакция сайта оценивает букмекеров, формируя рейтинги по ряду параметров: народный (по популярности), рейтинг надежности, коэффициентов и выбора ставок, с оценкой live-сервиса и линий на киберспорт. На сайте вы также найдете расписание матчей, прогнозы и раздел блогов о спорте и ставках.

Для тех, кто выбирает букмекера

На отдельной странице собраны бонусы букмекерских контор. Есть удобный фильтр по типам и условиям. Например, видно, что самые популярные в Казахстане предложения по виду - это кеш-бонусы, а по условиям предоставления - «за депозит», то есть для новых игроков, и «за экспресс».

Условия каждого бонуса изложены человеческим языком: нужен ли депозит, какого размера будет бонус и что надо сделать, чтобы деньги с бонусного счета перетекли на реальный и их можно было вывести.

Для тех, кто ищет прогнозы

Есть несколько разделов со спортивной аналитикой. В «Прогнозах» можно почитать мнения известных персон: например, экс-знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, комментатора телеканала «Хабар» Ермухамеда Маулена, легендарного хоккейного тренера Владимира Вуйтека. Есть фильтр по видам спорта и турнирам, хотя абсолютное большинство прогнозов, конечно, на футбол.

В соседнем разделе «Эксперты» Legalbet оценивает успешность прогнозистов. Сайт настаивает на том, что не удаляет прогнозы, а их авторы не могут ничего изменить после публикации. Для каждого есть статистика: сколько пари угадали, сколько денег выиграли или проиграли. Большинство экспертов на дистанции в минусе.

Для тех, кто хочет быть в курсе

Если вы предпочитаете не опираться на чьи-то предположения, а отталкиваетесь от матчей - в «Беттинг-центре» вы найдете превью ближайших событий, подборку коэффициентов, а также интересные и неочевидные варианты для ставок. Например: «В 4 из 5 последних личных встреч в чемпионате в 1-м тайме команды играли вничью. Поставить на такой исход предлагается с кэфом 2,83». Если вы не поняли предыдущую фразу - вам явно в «Школу ставок», там собрали и структурировали информацию о работе контор, ставках на конкретные виды спорта и выигрышных стратегиях.

В «Блогах» публикуются спортивные новости, прогнозы на конкретные матчи, а также мнения и колонки отраслевых экспертов. Горячая тема для обсуждений - закон о новом регулировании букмекерских контор в Казахстане и их выселении в резервации.

Legalbet.kz - полноценный хаб информации по теме онлайн-ставок. И начинающие, и опытные игроки найдут там полезную информацию.

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