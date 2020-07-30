Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в центре Костаная стало приничной конфликта между жильцами

Деревья во дворе между домами № 101 по пр. Аль-Фараби, № 99 по ул. 1 Мая и № 102 по ул. Чехова начали рубить 28 июля. Причина - желание части жильцов ставить свои автомобили на обустроенную парковку рядом с их подъездами. Однако другой части жильцов эта инициатива и цена, которую за нее пришлось заплатить в виде спиленных деревьев, очень не понравились.

Старая автостоянка почти не занята, на ней играют дети

Корреспондент "НГ" побывал во дворе, который стал территорией конфликта, вечером в среду, 30 июля. Рабочие в это время вырубали деревья, причем не только старые и сухие, но и молодые.



- Почему людей не оповестили? - возмущается жительница дома Любовь ПОЛИКАРСКАЯ. - Даже не сказали ничего, приехали и начали спиливать! Здесь росли прекрасные деревья, жильцы их сами высаживали. Стоянка для автомобилей во дворе уже есть, бесплатная, зачем еще одну делают? Лучше бы детям игровую площадку новую сделали, у нас есть площадка, но она уже старая, все ржавое. Деревья сносят, так пусть новые садят! Деревья давали нам много тени, что просто необходимо в такую жару. Дети играли в тени, старики сидели, все прятались от солнца. А что теперь? Когда теперь новые посадят? Сколько нам ждать?

Во дворе спиливают не только старые деревья...

… но и молодые

- Подрядчик - ТОО «Таза Жол», - пояснили "НГ" рабочие. - Разрешение на строительные работы у нас есть, с жильцами мы говорили. Мы же хорошее дело делаем: асфальт новый кладем, парковку вот новую сделать хотим. А людям не угодишь никак. Мы деревья убираем старые, больные, а если и молодые - так потому что мешают. Деревья мы на дорогу не кидаем, все убираем, вывозим как положено.



В спор рабочими и жителей вмешался старший по дому № 99 по ул. 1 Мая, который представился нам Владимиром.

- Многие жильцы дали добро, разрешение на снос деревьев, строительство парковки, укладку асфальта у рабочих имеется, - заявил он. - Жильцов спросили - хотим ли мы, чтобы строительные работы проводились. Большинство согласилось! А недовольные всегда были и будут, всем не угодишь. Рабочие же спиливают в основном старые деревья, сухостой всякий. Так правильно, у нас же на машине проехать порой страшно бывает, три раза уже в нашем дворе деревья падали, автомобили разбивались, а восстанавливали сами люди. Хорошо, что власть все-таки взялась за эти деревья. Жильцы пробовали сами спиливать, но это, во-первых, деньги, а во-вторых, самим опасно же. Так пусть профессионалы этим занимаются. А насчет новых деревьев - так мы сами высадим новые! Вот клумбы, вот деревья - это жильцы все своими руками сажали. А еще ведь многие деревья посадили неправильно. Здесь во многих местах сложно пройти - ветки мешают, ну так пусть рабочие их спилят, уберут.

Вечером 30 июля работы по благоустройству были в разгаре

Как отметил Владимр, нужно расширять территорию для парковки и проезда автомобилей тоже необходимо.

- Эти дома же еще в советское время строили, тогда не было необходимости - автомобили не у каждого были, а сейчас у многих по 2-3 машины в семье, - пояснил он. - Да и проехать тут нельзя! Вот асфальт положат, проезд расширят - хорошее дело будет. Часто бывало, что скорая, пожарная к нам проехать не могли, а ведь это же время, жизни людей. Парковка тоже нужна, машины ставить некуда уже. А пенсионерам все равно, они на машинах не ездят, да и гаражи не у всех есть.

По словам жильцов, деревья во дворе они сажали сами

Его поддержал сосед, назвавшийся Талапом.

- Однажды выезжал со двора, так на мою машину тополь старый упал, - рассказал он. - Стекло, капот - все разбилось. Хорошо еще, что сам живой остался.

Ветки деревьев зачастую мешают пройти и проехать

Свое мнение высказала и старшая по третьему подъезду дома № 101 по пр. Аль-Фараби Елена.

- Собрание было, все вышли, - сказала она. - Старшие по домам согласились провести работы по благоустройству. Пусть пилят деревья, они старые уже - такой шанс не каждый день выпадает! Против спила деревьев, в основном, люди без машин, на их автомобили деревья не падали, потому и жалуются. Я попросила, чтобы парковку обустроили, нам машины уже ставить некуда. Тем более, что будет делать в том месте, где пустырь - здесь дети не играют, старики не сидят, а наоборот, мусор кругом, все загажено! Так пусть уберут все, парковку сделают, зато людям проще жить станет. Стоянка у нас есть, но там места мало, машины ставить уже некуда. Да и не проехать здесь - проезд узкий, приходится чуть ли не на бордюры заезжать. А насчет деревьев так скажу: старики сами здесь редко ходят, идут в другие дворы. И дети также. А когда благоустроят наш двор, так они сами сюда придут. Да и зачем нам тополя? Они старые, падают часто, и пух везде ужасный, весь двор уже в нем.

Рабочие вывозили спиленные деревья, убирали старый асфальт.

"НГ" отправила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная с просьбой пояснить, было ли выдано разрешение на снос деревьев и обустройство парковки, а также сообщить, сколько деревьев и где именно будет посажено взамен спиленных.

Фото Андрея СКИБЫ