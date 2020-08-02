Даже если предприниматель освобождён от уплаты налога, это не освобождает его от представления налоговой отчётности, передает Informburo.kz

Предприниматели, которых освободили от уплаты налогов на три года, при сдаче отчёта смогут обнулить налоги, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Минфина РК.

Обновлённый шаблон формы налоговой отчётности (ФНО 910) на 2020 год размещён в кабинете налогоплательщика.

КГД подчёркивает, что даже если предприниматель подпадает под налоговые каникулы, это не освобождает его от ведения налогового учёта, учёта доходов, и соответственно, от применения контрольно-кассовых машин, исчисления налогов и представления налоговой отчётности.

"По итогам отчётного периода в декларации необходимо отразить данные по полученным доходам (если такие доходы уже фактически получены, указать, наличным или безналичным путём они получены), среднесписочной численности работников (строка заполняется только в случае наличия работников), их заработной плате", – говорится в пресс-релизе.

Предусмотренный авторасчёт определит общую сумму налогов, исходя из суммы задекларированного дохода.

При этом в новом шаблоне реализована возможность обнуления показателей по суммам налогов, подлежащих уплате в бюджет (строки 910.00.008 и 910.00.009). Налогоплательщик в этих строках исправляет суммы налогов на нулевые показатели.