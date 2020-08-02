Налоговые каникулы: предпринимателям при сдаче отчёта нужно обнулить начисленные суммы
Предприниматели, которых освободили от уплаты налогов на три года, при сдаче отчёта смогут обнулить налоги, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Минфина РК.
Обновлённый шаблон формы налоговой отчётности (ФНО 910) на 2020 год размещён в кабинете налогоплательщика.
КГД подчёркивает, что даже если предприниматель подпадает под налоговые каникулы, это не освобождает его от ведения налогового учёта, учёта доходов, и соответственно, от применения контрольно-кассовых машин, исчисления налогов и представления налоговой отчётности.
"По итогам отчётного периода в декларации необходимо отразить данные по полученным доходам (если такие доходы уже фактически получены, указать, наличным или безналичным путём они получены), среднесписочной численности работников (строка заполняется только в случае наличия работников), их заработной плате", – говорится в пресс-релизе.
Предусмотренный авторасчёт определит общую сумму налогов, исходя из суммы задекларированного дохода.
При этом в новом шаблоне реализована возможность обнуления показателей по суммам налогов, подлежащих уплате в бюджет (строки 910.00.008 и 910.00.009). Налогоплательщик в этих строках исправляет суммы налогов на нулевые показатели.
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