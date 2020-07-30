Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане

Главный санитарный государственный врач Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, в котором определила правила ношения защитных масок, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Утверждено постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 43 от 26 июня 2020 года".

В документе сообщается о разрешении на свободный выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции.

"Ношение защитных масок для населения обязательно:

всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице ;

; здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;

лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание)", - говорится в новом постановлении.

При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.

"Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения. Цель - защита людей от случайного прикосновения к частям лица (носа, рта) потенциально инфицированными руками. По данным ВОЗ человек в среднем 3-5 раз за минуту может трогать лицо, при этом, не контролируя этот процесс, что при загрязненных руках повышает риск инфицирования", - отметила в постановлении Есмагамбетова.