В подстрекательстве к даче взятки в размере 30 млн тенге подозревают сотрудника управления образования Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

30 июля 2020, 13:44 |  Криминал

Об этом сообщил сегодня, 30 июля, на брифинге руководитель департамента антикоррупционной службы Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ. Брифинг был посвящен итогам работы ведомства за первые 6 месяцев 2020 года.

Как отметил Бекбасов, с января в регионе зарегистрировано 86 коррупционных преступлений, в том числе 59 тяжких и особо тяжких. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 81 преступление, в том числе 54 тяжких.

- В рамках оперативного сопровождения хода реализации госпрограмм выявлено 31 преступление, пресечено 16 фактов незаконного вмешательства чиновников в деятельность МСБ, зарегистрировано 6 фактов системной коррупции, - перечислил руководитель департамента. - В текущем году выявлено одно особо тяжкое преступление - в отношении заместителя руководителя отдела финансирования ГУ «Управления образования акимата Костанайской области» Шугаева по факту подстрекательства к даче взятки в особо крупном размере в сумме 30 млн тенге. В прошлом году такой категории преступлений не выявлено. Направление данного дела в суд планируется в ближайшее время, объявлено об окончании следствия, идет ознакомление. Пока мы не можем раскрыть подробности.

Ранее антикоррупционная служба сообщала, что заместитель руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 14 млн тенге. Фамилию подозреваемого тогда не называли.

Бекбасов также отметил, что антикоррупционная служба совместно с проектным офисом «Костанай - адалдык аланы» на постоянной основе проводит мониторинг госзакупок госорганов, организаций и субъектов квазигоссектора. Корреспондент "НГ" спросил, проводилась ли проверка госзакупок Рудного. Напомним, мы писали раннее, что договоры рудненских госорганов с ИП "TabyS 2020" содержат нарушения по срокам исполнения заказов и правильности заполнения технической спецификации.

 

- Мы проводим мониторинг госзакупок, выявляем факты завышения цен и выносим госорганам соответствующее предписание, - ответил Бекбасов. - Конкретно эти госзакупки мы не проверяли. По факту публикации СМИ мы эту информацию зарегистрировали и перенаправили в департамент государственного аудита. Эта их сфера деятельности, они будут этим заниматься.

Отвечая на вопросы журналистов, Бекбасов пояснил, что заместитель акима Костаная Андрей Финк был уволен с формулировкой "по отрицательным мотивам" и в отношение него ведется уголовное расследование за превышение должностных полномочий.

Напомним, что Финк написал заявление об увольнении после того, как вступил в силу приговор в отношении его подчиненного - бывший руководитель отдела строительства акимата Кайрат Нуралин был осужден за взятку.

Ранее антикоррупционная служба сообщала, что о расследовании в отношении одого из заместителей акима Костаная и еще нескольких сотрудников акимата.

- Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему, - сообщили 9 июля на брифинге в Антикоррупционной службе.