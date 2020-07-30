В подстрекательстве к даче взятки в размере 30 млн тенге подозревают сотрудника управления образования Костанайской области

Об этом сообщил сегодня, 30 июля, на брифинге руководитель департамента антикоррупционной службы Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ. Брифинг был посвящен итогам работы ведомства за первые 6 месяцев 2020 года.

Как отметил Бекбасов, с января в регионе зарегистрировано 86 коррупционных преступлений, в том числе 59 тяжких и особо тяжких. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 81 преступление, в том числе 54 тяжких.

- В рамках оперативного сопровождения хода реализации госпрограмм выявлено 31 преступление, пресечено 16 фактов незаконного вмешательства чиновников в деятельность МСБ, зарегистрировано 6 фактов системной коррупции, - перечислил руководитель департамента. - В текущем году выявлено одно особо тяжкое преступление - в отношении заместителя руководителя отдела финансирования ГУ «Управления образования акимата Костанайской области» Шугаева по факту подстрекательства к даче взятки в особо крупном размере в сумме 30 млн тенге. В прошлом году такой категории преступлений не выявлено. Направление данного дела в суд планируется в ближайшее время, объявлено об окончании следствия, идет ознакомление. Пока мы не можем раскрыть подробности.

Ранее антикоррупционная служба сообщала, что заместитель руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 14 млн тенге. Фамилию подозреваемого тогда не называли.

Бекбасов также отметил, что антикоррупционная служба совместно с проектным офисом «Костанай - адалдык аланы» на постоянной основе проводит мониторинг госзакупок госорганов, организаций и субъектов квазигоссектора. Корреспондент "НГ" спросил, проводилась ли проверка госзакупок Рудного. Напомним, мы писали раннее, что договоры рудненских госорганов с ИП "TabyS 2020" содержат нарушения по срокам исполнения заказов и правильности заполнения технической спецификации.

- Мы проводим мониторинг госзакупок, выявляем факты завышения цен и выносим госорганам соответствующее предписание, - ответил Бекбасов. - Конкретно эти госзакупки мы не проверяли. По факту публикации СМИ мы эту информацию зарегистрировали и перенаправили в департамент государственного аудита. Эта их сфера деятельности, они будут этим заниматься.

Отвечая на вопросы журналистов, Бекбасов пояснил, что заместитель акима Костаная Андрей Финк был уволен с формулировкой "по отрицательным мотивам" и в отношение него ведется уголовное расследование за превышение должностных полномочий.

Напомним, что Финк написал заявление об увольнении после того, как вступил в силу приговор в отношении его подчиненного - бывший руководитель отдела строительства акимата Кайрат Нуралин был осужден за взятку.

Ранее антикоррупционная служба сообщала, что о расследовании в отношении одого из заместителей акима Костаная и еще нескольких сотрудников акимата.

- Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему, - сообщили 9 июля на брифинге в Антикоррупционной службе.