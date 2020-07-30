67 случаев COVID-19 зарегистрировано за 29 июля в Костанайской области

Большинство заболевших - жители областного центра - 41 человек. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в информационном областном штабе.

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Еще 2 случая зарегистрировано в городе Тобыле, 7 человек заоблели в Аулиекольском районе, по 5 человек в Карабалыкском районе и районе им. Б. Майлина, 3 - в Сарыкольском и по одному - в Федоровском, Денисовском, Костанайском и Мендыкаринском районах.

Как сообщили в штабе, сейчас проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 29 июля в регионе выявлено 2 549 человек с инфекцией COVID-19, из них 1 922 пациента выздоровели.