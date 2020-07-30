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Коронавирус в Казахстане: 86 192 случая (+1 472 за сутки, в том числе 644 без клинических проявлений),
57 815 выздоровевших (+1 177), 793 умерли (+208 с 20.07 по 26.07)
Коронавирус в Костанайской области:
2 482 случая (+67 за сутки, в том числе 19 без симптомов), 1 922 выздоровевших (+10), 6 умерли (+3 - мужчины 1969 г. р, 1947 г. р., 1943 г. р.)
67 случаев COVID-19 зарегистрировано за 29 июля в Костанайской области
30 июля 2020, 11:46 | Коронавирус
Большинство заболевших - жители областного центра - 41 человек. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в информационном областном штабе.
Иллюстративное фото s.yimg.com
Еще 2 случая зарегистрировано в городе Тобыле, 7 человек заоблели в Аулиекольском районе, по 5 человек в Карабалыкском районе и районе им. Б. Майлина, 3 - в Сарыкольском и по одному - в Федоровском, Денисовском, Костанайском и Мендыкаринском районах.
Как сообщили в штабе, сейчас проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.
По состоянию на 29 июля в регионе выявлено 2 549 человек с инфекцией COVID-19, из них 1 922 пациента выздоровели.
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