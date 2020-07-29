Осадки до конца недели маловероятны - прогноз погоды в Костанае и области

В четверг, 30 июля, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют местами дождь и грозу, днём местами туман. Ветер юго-западный и западный скоростью 7-12, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днём +23...+28, на юге +31.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае 30 июля переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью 12-14, днём 26-28 градусов.

В пятницу, 31 июля, по области осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на западный скоростью 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +12...+17, на юге +20 градусов, днём +25...+30, на юге +33. В Костанае тоже без осадков, ночью +15...+17, днём +28...+30.

- В субботу, 1 августа, по Костанайской области переменная облачность без осадков, ночью +15...+20, на юге +23 градусов, днём +28...+33, днём +36, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В Костанае в субботу без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днём +30...+32 градуса.