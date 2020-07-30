Блочно-модульную заказывали? В костанайском микрорайоне Юбилейный построено и работает совсем не то, что хотел акимат

По крайней мере, это версия обвинения на уголовном процессе, фигурантом которого является юрист Александр Гаврильчик. Суд № 2 уже почти два месяца рассматривает дело о хищении бюджетных средств при возведении объектов в Рудном, Костанае, Аркалыке. Эти эпизоды объединены тем, что строительство везде вело ТОО «АлатауГорСтрой». А специалистом по выигрыванию госзакупочных конкурсов в нем являлся нанятый по договору Гаврильчик.

Блочно-модульные котельные в микрорайоне «Юбилейный» стали предметом разбирательства в уголовном суде / Фото из архива «НГ»

Так сложилось, что самый звонкий эпизод этого судебного процесса связан со строительством колеса обозрения в Рудном. Но по значимости для людей, наверно, разбирательства, связанные с котельными в строящемся микрорайоне областного центра, «весят» не меньше.

Тем более, что в октябре 2018 года само ТОО «АлатауГорСтрой» через республиканскую прессу обращалось к главе Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алику Шпекбаеву, обвиняя заказчика строительства в склонности к коррупционным схемам. Тогда в обращении, подписанном директором ТОО Дамиром Испуловым и 75-ю работниками, говорилось и о несправедливых решениях судов, и о том, что акимат путем неожиданного секвестра бюджета деньги для подрядчика зажал, а также о том, что на руководство предприятия в лице учредителя давят силовики, которые начали досудебное расследование по факту мошенничества со стороны ТОО «Куман-LTD». Фирмой же этой руководила жена учредителя ТОО «АлатауГорСтрой» Хамита Дихаева....

Объекты, тем не менее, товарищество достроило - по документам две блочно-модульные котельные мощностью 36 МВт и 48 МВт. По версии обвинения, как раз блочно-модульными они не являются, построены с нарушениями, еще и деньги бюджетные, выделенные на них, частично присвоены. Ровно по той же схеме, что инкриминируется подсудимым в эпизоде с колесом обозрения: поставленные котельные якобы дешевле, чем должны были быть, а на разнице подрядчик нагрел руки.

На одном из последних заседаний суда показания в качестве свидетеля давал главный инженер ТОО «СпецТехМонтаж СВ» Куаныш ЖАЛМИНДИН. Из них следовало, что конкурс был проведен заказчиком - отделом строительства акимата Костаная - не на строительство и монтаж блочно-модульных котельных, а на их привязку к территории микрорайона и подведение необходимых коммуникаций. ТОО сделало проект фундаментов под них и вело авторский надзор за их строительством.

БМК представляют собой комплекс технологического оборудования и закупаться должны целиком. Причем, по словам свидетеля, выбирает поставщика заказчик, а монтировать котельные на месте должен был их производитель, ТОО «Буран Бойлер».

В реальности вышло не так. ТОО «АлатауГорСтрой» само закупило у выбранного заказчиком поставщика часть оборудования - в частности, котлы. Здания строили сами, монтаж оборудования провел нанятый ими субподрядчик. Главное - значительную часть оборудования для котельных ТОО приобрело не у «Буран Бойлера». Обвинение заявляет, что находили более дешевые аналоги. И делали это умышленно. Сметы, составленные подрядчиком, не прошли государственную экспертизу. Цены в них не обоснованы. То есть то, что построено в микрорайоне, не соответствует техническим паспортам на блочно-модульные котельные, разработанные ТОО «Буран Бойлер».

Куаныш Жалминдин (в левом верхнем углу) считает, что подрядчик получил права заказчика / Кадр из видеозаписи

- Заказчик не имел права отдавать деньги на покупку оборудования ТОО «АлатауГорСтрой» и подписывать им потом акты выполненных работ, - заявил Жалминдин, отвечая на вопросы прокурора. - Он должен был передать финансирование «Буран Бойлер», у которого в ценовых предложениях были записаны обязательства сдать БМК под ключ.

Сам Жалминдин никакие приемочные акты на котельные не подписывал, его сферой ответственности были фундамент и коммуникации. Утверждал в суде, что подробности истории с закупками узнал, когда его допрашивали в ходе досудебного расследования.

- Я не раз говорил: подрядчик не имел права возводить блочно-модульные котельные еще и потому, что у него не было разрешения на применение технических устройств - а БМК подпадает под категорию таких устройств. Разрешения выдаются Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности МИИР, - сказал он в суде.

Свидетелю возразил подсудимый Динмухамбет ТЛЕУОВ, бывший руководитель отдела строительства акимата Рудного, в общем-то не имеющий отношения к этому эпизоду дела.

- Заказчик не мог сам закупить конкретно это оборудование в связи с требованиями Закона «О госзакупках», который запрещает прописывать марку оборудования, указывать страну происхождения, - сказал Тлеуов. - Каким образом, по вашему, он мог сам приобрести БМК у «Буран Бойлера»?

- Не знаю, это не мое дело, как. Возможно, есть нестыковка в законодательстве, - ответил свидетель.

Что в сухом остатке у обвинения на данный момент? Оно считает, со ссылкой на почерковедческую экспертизу, что в ходе этого строительства Александр Гаврильчик подписал множество актов выполненных работ от лица директора ТОО «АлатауГорСтрой». Еще часть поддельных актов за Испулова подписана неизвестным лицом. И на основании этих актов, как заключил в ходе досудебного расследования аудитор, отдел строительства акимата Костаная перечислил в конце октября 2019 года ТОО «АлатауГорСтрой» 1,7 млрд тенге. Обвинение пытается доказать, что сумма эта сложилась незаконно, около 400 млн тенге были обналичены через счета аффилированных с ТОО юридических, а также физических лиц и использованы для личных нужд учредителем компании и юристом. Учредитель в розыске, Гаврильчик на скамье подсудимых. По этому эпизоду ему вменяют пособничество в мошенничестве и подделку документов.

Котельные построены и работают. Но есть вопрос - как заказчик все-таки ввел их в эксплуатацию, если это не БМК, на которые проводились конкурсные процедуры?