Водитель автомобиля скончался после столкновения со столбом в Костанае

ДТП произошло 28 июля, около 15.50, на ул. К. Доненбаевой, напротив ресторана «Султан Сарайы». Как сообщили сегодня в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель погиб.

- 36-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen Passat B3», не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с бетонной опорой уличного освещения, - сообщили в пресс-службе. - В результате ДТП водитель скончался на месте.

Вместе с водителем в автомобиле находился 35-летний мужчина. Его доставили в приемный покой областной больницы.

По факту ДТП проводится расследование.