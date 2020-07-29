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2 482 случаев (+65 за сутки, в том числе 42 без симптомов), 1 912 выздоровевших (+661), 6 умерли (+3 - мужчины 1969 г. р, 1947 г. р., 1943 г. р.)
Водитель автомобиля скончался после столкновения со столбом в Костанае
29 июля 2020, 13:49 | Происшествия
ДТП произошло 28 июля, около 15.50, на ул. К. Доненбаевой, напротив ресторана «Султан Сарайы». Как сообщили сегодня в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель погиб.
- 36-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen Passat B3», не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с бетонной опорой уличного освещения, - сообщили в пресс-службе. - В результате ДТП водитель скончался на месте.
Вместе с водителем в автомобиле находился 35-летний мужчина. Его доставили в приемный покой областной больницы.
По факту ДТП проводится расследование.
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