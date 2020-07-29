Мужчину, который чуть не сорвался с балкона 5-го этажа, спасли полицейские в Аркалыке
25 июля в дежурную часть управления полиции Аркалыка поступило сообщение от очевидцев о том, что на карнизе балкона 5-го этажа повис мужчина и просит о помощи. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
На место выехал автопатруль в составе старшего сержанта Дюсебмая Сабитбекова, младшего лейтенанта Мурата Жамалиева и младшего лейтенанта Асхата Кайндинова.
"Прибыв по указанному адресу, стражи порядка увидели мужчину, который зацепился за перила и висел на балконе пятого этажа. Срочно поднявшись в квартиру, полицейские вытащили мужчину", - сообщили в ведомстве.
Как выяснилось позже, 61-летний мужчина вышел на балкон, ему стало плохо и он чуть не упал с высоты пятого этажа. Но ему удалось зацепится за перила балкона. В квартире находилась супруга и маленький внук. У женщины не хватило сил затащить мужа на балкон. Она стала звать на помощь и позвонила в полицию.
- На все ушло несколько минут, - рассказал Мурат ЖАМАЛИЕВ. - Главное, что он успел ухватиться за перила и у него хватило сил продержаться. Хотя трудно удержаться на весу. В такие минуты, не раздумывая, бросаешься на помощь.
Супруга поблагодарила сотрудников полиции.
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
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