50 из 65-ти в Костанае - статистика заболевших COVID-19 за последние сутки в области

За последние сутки, 28 июля, в Костанайской области зарегистрировано 65 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У 42 пациентов, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, нет симптомов заболевания.

Иллюстративное фото kfor.com

Из всех зарегистрированных за прошедшие сутки случаев 50 приходятся на областной центр. Еще 7 в Лисаковске и по 4 в Денисовском и Аулиекольском районах

- Пациенты проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ по месту жительства, общения и места работы. Также среди заболевших есть те, кто самостоятельно обратился в медицинские организации при ухудшении самочувствия, - сообщили в областном информационном штабе. - Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего за 29 июля в регионе зарегистрировано 2 482 подтвержденных случая COVID-19, из них 1 912 пациентов выздоровели.