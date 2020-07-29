Нуржан Альтаев предлагает выплачивать пособие в пилотном режиме в течение одного года или двух лет, чтобы понять, как это отразится на экономике, передает Informburo.kz

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Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей El Tiregi Нуржан Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низким доходом на постоянной основе. Это станет определённой подушкой безопасности для жителей, считает депутат.

"Мы боимся, что большая часть населения сейчас может оказаться без дохода. Поэтому нужно обеспечить подушку безопасности для людей. Причём мы все понимаем, что все эти выплаты на самом деле никуда не уходят и остаются в экономике страны. Что такое универсальный или безусловный базовый доход? Это по сути, можно сказать, вот эти 42 500 тенге, но которые будут выплачивать постоянно людям с низкими доходами. Они не будут привязаны к карантину, а будут выплачиваться постоянно. Мы предлагаем это сделать пока в пилотном режиме. Например, в течение одного или двух лет, и посмотреть, как это повлияет на экономику нашей страны и на настроение населения", – сказал Нуржан Альтаев.

Депутат отметил, что если люди потеряют доходы и уровень бедности увеличится, то возрастёт и преступность.

"Мы можем потрать ещё большие бюджетные деньги на борьбу с бедностью. Завтра из-за этого может вырасти преступность. Человек, оставшийся без доходов, который не может прокормить семью, пойдёт на любые преступления: будет воровать и зеркала, и колёса, и может убить человека только для того, чтобы как-то обеспечить себя доходом. Поэтому на последствия вот этого падения доходов и нищеты мы можем потратить огромные деньги", – сказал Нуржан Альтаев.

Выплаты 42 500 тенге за июль получили уже 1,8 млн казахстанцев. Единовременную выплату в размере минимальной заработной платы можно получить при условии полной потери дохода из-за карантина.