В армии Казахстана откажутся от службы "через день - на ремень"

В Вооруженных силах Казахстана планируется усиление отдельных подразделений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Обращаясь к главнокомандующим и командующим войсками, министр обороны Нурлан Ермекбаев поручил пересмотреть частоту заступления военнослужащих в суточный наряд и боевое дежурство, отметив, что служба по принципу "через день - на ремень" негативно сказывается на качестве боевой подготовки подразделений. Излишне частые дежурства, суточные наряды, караулы притупляют бдительность и приводят к халатному исполнению обязанностей", - сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве сообщили, что будут продолжать обследовать призывников на COVID-19 методом ПЦР до окончания призыва 31 июля.

Министр поручил поддерживать в дежурной готовности авиатехнику и экипажи военно-транспортной авиации для своевременного реагирования на различные ситуации.

В войсках региональных командований проведены тактико-специальные учения, завершается подготовка по специальности. По итогам учений будут организованы контрольные занятия.

"В сравнении с аналогичным периодом 2019 года реально оценить уровень обученности каждого военнослужащего", - поручил Нурлан Ермекбаев.

В ведомстве сообщили, что продолжается сплошная очистка полигонов Вооруженных сил.

"Глава ведомства отметил ответственность каждого военнослужащего и служащего Вооруженных сил в вопросах общей безопасности одной из важных составляющих в борьбе с коронавирусом. Следует соблюдать курсы лечения и изоляцию до полного выздоровления, не подвергая опасности здоровье остального личного состава.

Министр поставил задачу разработать план развития подразделений медицинской службы с качественным формированием инфраструктуры и увеличением количества медицинских специалистов", - говорится в сообщении.