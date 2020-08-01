Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы

В конце апреля прочел первый репортаж из инфекционной больницы в Москве. Подумал, что если у нас случится подобное, то будет хуже, чем там. Хуже потому что уровень нашей системы здравоохранения в целом очень низок. Большой наплыв больных - это огромное испытание для нее. Но в глубине души казалось, что у нас до такого не дойдет. Дошло. Сейчас мы имеем переполненные больницы, нехватку лекарств и медицинского оборудования, экстренные сборы средств и закуп всего необходимого.

Чем занимались в период, который выгадывали для подготовки к худшему - отдельный вопрос. В принципе не удивительно, что эпидемия коронавируса обострила ситуацию, добавила еще больше негатива в отношения власти и народа. Население обвиняет государство, правительство и различные ведомства. И в большинстве случаев по делу критикует. Но это все равно что пенять на плохую работу полиции, когда оставил машину открытой или положил деньги на видное место. Oт многих исходило неверие, отрицание, откровенные насмешки и демонстративный отказ от соблюдения мер предосторожности.

У нас есть традиции, у нас множество поводов и событий для празднований, где собираются люди в большом количестве. В сетях в один из выходных дней жительница передала свою беседу с таксистом, который рассказал, что до этого несколько рейсов сделал в один коттедж в Тобыле, где собралось более 100 человек на праздник. Среди собравшихся были и старики, и взрослые, и дети.

Периодически в Instagram у наших горожан появляются фото и видео с празднований в компаниях друзей в кафе, ресторанах, клубах. И это в разгар карантина. Даже пандемия и плачевная ситуация в нашей стране не могут пересилить желание гульнуть. Так и хочется спросить: что, еще не напраздновались? Как можно желание «пообщаться» наряду с чревоугодием ставить выше здоровья и жизни себя и своих близких?! После событий последних недель не кажется таким уж абсурдным мнение о том, что нужно отказывать в госпитализации любителям застолий с признаками коронавируса.

Что еще должно произойти, чтобы мы уже поняли: тот факт, что у нас есть право спрашивать с чиновников, не отменяет наших обязанностей в отношении своего здоровья? Тем более, что эти обязанности прописаны в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Необходимо выйти из позиции «я – жертва». Взять ответственность за жизнь, здоровье свое и своих близких на себя. Думаю, стоит сменить фокус и перестать уже обсуждать теории международных заговоров и прочее. Все это повышает градус неадекватности. А это страшно. Недавно полиция задержала женщину, распространявшую информацию в Instagram о химическом отравлении населения с помощью самолета, который якобы распылял что-то ядовитое над городом. Эту чушь повторяли многие, в том числе и неглупые вроде люди. Теперь её ждет наказание. Стоило ли это того?!

Сейчас многим не хватает осознанности. Возможно природа, жизнь учит нас, преподает урок человечеству. Только вот усвоит ли и какой окажется цена этого урока?