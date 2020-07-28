Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае

В доме № 7 по ул. Мауленова после сильного дождя, прошедшего в воскресенье, 26 июля, затопило четыре квартиры на втором этаже. Сейчас этот дом ремонтируют на средства из городского бюджета по заказу отдела ЖКХ акимата Костаная.

Как заявляют жильцы, дом № 7 - в аварийном состоянии, его нужно не ремонтировать, а сносить

По словам жильцов, рабочие разобрали кровлю, но им не хватило стройматериалов на ее замену. Поэтому после демонтажа просто накрыли пол чердака целлофановой пленкой, не закрепив ее.

Из-за потопа в квартире № 7 отклеились обои

В результате из квартир после дождя ведрами вычерпывали воду, отвалилась потолочная плитка, у кого-то сгорела бытовая техника, прогнулись натяжные потолки, оторвались обои.

... а натяжные потолки прогнулись

Сейчас в доме нет света, так как из-за потопа замкнула проводка. Строительный мусор, обломки старой крыши, шифер рабочие скинули на тротуар, где ходят пешеходы. Правда, аккуратно огородили лентой.

Строительный мусор представитель подрядчика обещала убрать с тротуара

- Подрядчик собрания с жильцами не проводил, наше мнение не спрашивал, - сообщили "НГ" жильцы дома. - Крышу сняли еще неделю назад, могли бы, пока погода стояла, все сделать, но дотянули до дождей. Мы считаем, что в нашем доме одним ремонтом не поможешь, его нужно полностью сносить, а жильцам выделить новые квартиры! Наш дом находится в аварийном состоянии - сами посудите, дом 1954 года постройки, ему уже 66 лет

Подрядчик по ремонту этого дома - ТОО "ЭкоСтройСити". Как объяснила корреспонденту "НГ" и жильцам представитель подрядчика Наталья ДИДЕНКО, на ремонте дома № 7 работали две бригады, но первую пришлось уволить. Вторая взялась за дело более ответственно, рабочие должны завершить ремонт до конца августа.

В квартире № 8 промокли стены

По словам Диденко, заказчик сообщил ей, что жильцам дома № 7 сообщали о демонтаже крыши. Она пообещала возместить нанесенный потопом ущерб, прошла по квартирам и зафиксировала нанесенные повреждения. Сказала, что крыша будет сделана на совесть, а строительный мусор с тротуара уберут.

... ходить здесь можно только в обуви

- Если и сделают крышу, кто будет восстанавливать дом? - продолжали возмущаться жильцы. - Дом в аварийном состоянии, здесь вот трещина, здесь кирпич упадет скоро, хорошо еще, если не на голову кому-нибудь. Ремонт у нас не делали еще с советских времен. Если что-то делаем, то сами. От услуг ПКСК мы отказались, потому что они только подметали у подъездов иногда, а мы не хотим зря платить свои деньги. Мы надеемся, что когда-то и в нашем дворе установят детскую площадку, уберут мусор, положат асфальт и заделают все ямы. У нас в доме много пенсионеров, а им даже негде посидеть, приходится водить их в соседний двор.