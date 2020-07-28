"Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о состоянии пациентки провизорного стационара, костанаец потребовал встречи с руководством облздрава

Житель Костаная Виктор МАХОРТОВ сегодня, 28 июля, пришёл в управление здравоохранения Костанайской области, чтобы добиться встречи с руководством ведомства. 15 июля его жена родила девочку. Ребенка уже передали отцу, но супругу оставили лечить от двухсторонней пневмонии в провизорном стационаре областной больницы.

- Жена просила меня забрать её из госпиталя, говорила, что её не лечат, - рассказал "НГ" Махортов. - Я записал видеообращение. После этого, с 21 июля, она перестала отвечать на звонки и не читает сообщения в WhatsApp. Я спрашивал врачей. Ответ сухой: "Состояние тяжёлое, стабильное, без ухудшений". Спрашиваю, почему у неё забрали телефон, мне ничего не объяснили. Главврач дал мне номер телефона врача, сказал звонить по нему. Я набираю номер, получаю ответ: "А что вы мне звоните? Я врач-гинеколог, по моей линии у неё всё в порядке".

С Виктором Махортовым встретилась в своем кабинете заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова. Встреча прошла тет-а-тет.

- Меня заверили, что все медикаменты есть, а телефон забрали, потому что в реанимации он не положен, - рассказал Виктор после этой беседы. - Предложили встретиться с главным врачом. Он рассказал мне о состоянии жены. Чтобы я не стоял каждый день под дверями горбольницы, обещали рассказывать о её состоянии каждый день.

Ситуацию также прокомментировали в управлении здравоохранения:

- 15 июля Махортова родила доношенную, здоровую девочку. К сожалению, состояние мамы остается тяжелым. Медицинский персонал прилагает все возможные усилия, чтобы улучшить состояние пациентки. В динамике на фоне проводимой терапии сохраняются и прогрессируют симптомы поражения органов дыхания, симптомы эндогенной интоксикации на фоне течения двухсторонней пневмонии с объемом поражения правого легкого 100% и левого лёгкого 85%. Лечение продолжается в условиях палаты интенсивной терапии, вспомогательная ИВЛ. Лечение получает в полном объёме. Дефицита лекарственных средств нет. Дополнительно приобретать ничего не нужно.

Как пояснили "НГ", мобильные телефоны забирают у всех пациентов реанимационного отделения, так как они могут помешать работе аппаратуры.

Фото Ксении РЕБИК