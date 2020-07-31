Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?

Я пишу об этом не потому, что мне нечего делать, а потому, что ситуация становится все более драматичной и при этом словно списанной со спектаклей в театре абсурда. Нас месяцами пугали вирусом, игрались и продолжают играться с карантином, а каков результат и что при этом власти продолжают делать?

Вирус трагично дополняется очень странной пневмонией. Люди заболевают, гибнут. Причем и тогда, когда тесты не говорят ни о чем. Так те ли меры принимаются для битвы за здоровье народа? Не уподобляется ли наша ситуация положению в стране, которая бросила огромные средства для отражения ударов с моря, но оказалась беззащитной перед авианалетами? И не заменяем ли мы, подобно Герцогу из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», планирование реальных военных действий рассуждениями об оборках на платье?

До сих пор в СМИ долдонят о масках, переключают внимание на мелочи, на мух, раздуваемых до размеров слонов. И это при том, что известна масса критических высказываний по поводу расширенного применения масок. Нашу же полицию, да и не только, мы буквально калечим масками и перчатками, которые молодые отборные ребята должны месяцами носить при ходьбе по улице. А все эти пародийные локдауны? На что тратятся силы? На то, чтобы в какое-то время имитировать деятельность, запрещая даже одиночке присесть в сквере, тогда как в несколько иное время, либо где-то рядом будут сновать чуть не толпы?

Не превращаются ли наши нынешние маски и локдауны в подобие клизм и кровопускания, с помощью которых пытались в благословенной Европе еще в сравнительно недавние столетия лечить самые разные недуги?

Да и современное состояние амуниции медиков вызывает вопросы. Специалисты заметили, что во времена Куликовской битвы боевая лошадь могла выдерживать всадника лишь часа два. Потом просто ложилась наземь. Поэтому-то вскакивали в седла лишь непосредственно перед атакой. Нас же всех, включая медиков, которым особенно тяжело, уподобляют лошадям, каковые должны держать на себе всадников практически постоянно.

И после этого сетуют на народ: «Мол, люди сами виноваты». В чем-то, вероятно да. Но нельзя же воспитывать дисциплину и сознательность такими чрезмерными и зачастую бесполезными, либо непонятными мерами, необходимость и логичность которых никак не может быть обоснована. И даже напротив. Так, встает вопрос: а насколько значимы ковидные тесты при определении пагубной пневмонии? Если не очень, то есть ли смысл тратить столько средств именно на эти тесты? Тут хотя бы объяснить что-то надо. С прививками, о которых столько звону, все еще страннее. Если болезнь несколько иная, то каким образом прививки, готовившиеся от весеннего ковида, могут помочь сейчас?

Сплошь и рядом швыряние миллионов и чудовищное давление на психику, тогда как даже проблемы с легкими сопряжены с разными факторами. Я знаю это не понаслышке… В свое время «обычная» пневмония не виделась заразной. Например, в 1984 году мы лежали с пневмонией в городской больнице в обширной палате, где койки стояли вплотную друг к другу. О масках тогда и не вспоминали. А что сейчас? И так ли мы сражаемся с бедой, если прежние меры и нынешнее маскопоклонение и ритуализированные локауты не дают должных результатов?