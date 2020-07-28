63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Костанайской области

У 42 пациентов, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, заболевание протекает без симптомов.

Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl

Из 63 случаев, зарегистрированных за 27 июля, 30 выявлено в областном центре, 25 - в районе им. Б. Майлина, 5 - в Алтынсаринском районе, 2 - в Камыстинском и 1 - в Карабалыкском.

- Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в областном информационном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 27 июля в регионе выявлено 2 417 человека с инфекцией COVID-19, из них 1 251 пациент выздоровел.