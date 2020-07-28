Как хотят ослабить карантин с 3 августа

Как ослабят карантин с 3 августа, рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.

Фото Ксении РЕБИК

При условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования, с 3 августа 2020 года при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы (R ≤ 1), а также при показателе занятости коек менее 70 процентов в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности будет разрешена деятельность следующих инфраструктурных объектов:

- ТРЦ, ТД, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки;

- Детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более 5 человек;

- Детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп;

- Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи;

- Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80% сотрудников государственных органов и офисных работников.

Также разрешаются:

индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. А также, спортивные тренировки для Национальных сборных не более 30 человек.

Перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более 3-х человек;

Работа общественного транспорта с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов

При этом необходимо сохранить запрет:

- на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;

- на работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов;

- на работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

- на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков;

- на работу религиозных объектов;

- на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов).