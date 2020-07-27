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Холодную воду отключат 28 июля в одном из районов Костаная
27 июля 2020, 17:59 | ЖКХ
Подача питьевой воды завтра, 28 июля, будет приостановлена с 9.00 до 22.00 В пресс-службе ГКП "Костанай-Су" сообщили, что в это время будут проводится плановые работы подрядной организацией ТОО «Астанаинжкомстрой» по переключению Индустриального водовода Д-700мм.
Иллюстративное фото od.vgorode.ua
В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:
Жилые дома:
- 5 мкр;
- 6 мкр;
- 7 мкр;
- 8 мкр;
- 9 мкр;
- В. Интернационалистов 18, 18А, 20, 20Б, 20В, 20/5, 20/4, 24, 26,26А/1, 28;
- Карбышева 55, 53, 51 ,49, 47, 47Б, 45, 45/3,45/2,43,43В, 43Б, 81, 83Б, 83б/1, 85, 85/1, 85/2, 91, 95А, 99/1, 99, 101, 103, 109, 113, 119, 121, 147, 129, 127, 123, 34, 44, 36, 38/2, 40Б, 36/4, 54, 44/5, 44/4А, 44/8А, 44/1, 44/7, 44/8, 44/4, 44/9, 44/19, 42, 46,3 48, 50В, 50Г, 50, 26а,18А, 16А, 16, 14/1, 14;
Социальные объекты:
- ул. Абая 11 КЮИ;
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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