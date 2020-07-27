I’ll be back - сильная жара вернётся в Костанай во второй половине недели
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 28 июля, на территории Костанайской области ожидаются дожди, местами гроза, шквал, возможен град. Ветер северный, северо-восточный скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В среду, 29 июля, местами по области кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +25...+30, на юге +33 градуса.
- В Костанае во вторник и среду переменная облачность, днём дождь и гроза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер северный 9-14 м/с. Ночью +12...+14, днём +22...+24 градусов.
По словам Кан, на погоду оказывает влияние ложбина арктического циклона и связанные с ней атмосферные фронты. В первой половине недели ожидаются осадки, а во второй вернётся сильная жара до +39 градусов.
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