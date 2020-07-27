Более 440 млн тенге потратят на благоустройство дворовых территорий в Костанае

В 2020 году в Костанае планируют благоустроить 65 дворовых территорий. Договор на сумму 440,7 млн тенге заключили с ТОО "Стройпром 2". Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН.

Фото Ксении РЕБИК



По данным сайта госзакупок, планируется обустроить 17 мини-футбольных полей площадью 15х30 м, установить 173 антивандальные скамейки, возвести 9 детских манежей, 20 детских игровых комплексов, 45 детских теремков, столько же горок "Слоник", каруселей с четырьмя сиденьями, качалок "Балансир", спортивных комплексов, тренажёров "Шведская стена", "Лыжный ход", "Диван качели", "Спираль", "Тяга верхняя".

- В текущем году по ремонту спортивных площадок поступило 5 обращений, - написал Мусин. - Из них на трёх заменили малые архитектурные формы в рамках гарантийных обязательств, на двух провели ремонт по договору "Ремонт дворовых территорий". От ПКСК пока не поступали заявки об аварийных площадках. Но, по нашим данным, есть аварийные футбольные поля возле дома № 1 в 8-м микрорайоне и в парке Бульвар молодёжи. Отремонтировать их планируем до конца августа.

Также Мусин сообщил, что со всеми городскими ПКСК отдел ЖКХ подписал меморандумы о сотрудничестве, которые предусматривают ответственность кооперативов за содержание детских площадок.

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