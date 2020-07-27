Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить ФСМС

Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов заявил, что переболевшим коронавирусом предоставят реабилитацию в санаториях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"С учетом того, что многие казахстанцы в период роста заболевания понесли карманные расходы на диагностику, лечение и лекарства от коронавируса и пневмонии, фонд принял решение о финансировании услуг реабилитации после перенесенной инфекции", - сообщил он на онлайн-брифинге СЦК.

По словам главы Фонда медстрахования, потребность населения в реабилитации сегодня очень высока.

"На контакт-центр 1406 поступает много таких вопросов, поэтому совместно с Минздравом фонд разрабатывает алгоритмы ведения пациентов после болезни. Мы рассматриваем разные виды помощи на всех уровнях, начиная с уровня поликлиники до реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций, в зависимости от тяжести последствий", - пояснил Токежанов.