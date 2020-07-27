Свадьбы и памятные мероприятия во время карантина проводят жители Костанайской области

При этом большинство из них приходится на период локдауна, который был объявлен в области на все выходные до 3 августа. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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- 25 июля в 18:40 по адресу ул. Дулатова, 173 "А", в съемном коттедже житель Костаная проводил свадьбу, - сообщили в пресс-службе. - В отношении него и хозяина коттеджа собран материал по ч. 1 ст. 425 КоАП РК (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По данным полиции, с 5 июля выявлено 15 случаев проведения торжественных и памятных мероприятий, причем 13 из них - в выходные.

- 26 июля мониторинговой группой выявлен факт проведения в с. Амангельды мероприятия беташар с приглашением родственников и соседей. Собран материал по ч. 1 ст. 425 КоАП РК, - рассказали в пресс-службе.

Всего с 5 июля выявлено 1326 нарушений режима карантина, из которых 807 приходится на дни локдауна (11-12, 18-19 и 25-26 июля). Самое частое нарушение в выходные (591 случай) - нахождение граждан вне мест проживания без необходимости. В будние дни сотрудниками полиции выявляется в среднем 30 нарушений ежедневно (за 16 дней выявлено 517 нарушений), основные из которых - нарушение масочного режима (171 факт), отсутствие перчаток (106), а так же нахождения граждан в парках, скверах и набережных (107). В топе нарушителей - Костанай (444 случая), Рудный (141) и Житикара (136).

Карантин нарушают не только частные лица, но и предприниматели - всего 138 нарушений работы объектов малого и среднего бизнеса.

- 23 июля в 21:13 в Костанае выявлен факт деятельности без разрешения в период карантина сауны «Моджо», расположенной по ул. Хакимжановой, 29, - привели несколько примеров нарушений в пресс-службе полиции. - В отношении владельца собран материал для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КоАП РК и направлен в управление по контролю качества и безопасности товаров и услуг по городу Костанаю.

Также среди бизнесов-нарушителей оказались ресторан "Тобол" и "First". В отношении них полиция собрала материал по ст. 425 КоАП РК.