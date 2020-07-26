Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями

26 июля 2020, 17:42 |  Государство

Казахстанские предприниматели не будут нести ответственность за нарушения карантина потребителями, сообщает zakon.kz. Об этом заявил директор департамента национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Шынгыс Темир.

Фото : hron.ru

"Сегодня предприниматели из кожи вон лезут, чтобы соблюсти все санитарные требования: это касается и обустройства рабочих мест, наличия дезсредств, допуск в помещения потребителей в масках и т.д., - написал он на своей странице в facebook. - В сети уже появляются публикации о конфликтах на этой почве. Так называемые неверующие зачастую отказываются соблюдать масочный режим и не всегда корректно реагируют на замечания.

Он также отметил, что один из таких инцидентов произошел на неделе в Карагандинской области.

"Случилось все в продуктовом магазине, частично имеются записи с камер видеонаблюдения. На замечания продавца надеть маску покупатель отреагировал агрессивно - он нанес удар кулаком одному мужчине в лицо и быстро покинул помещение, продавец последовала за ним. По имеющейся информации, драка продолжилась снаружи. После случившегося продавец обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы. Мне сообщили, что зачинщик задержан, заведено дело, дополнительной информацией поделюсь по мере поступления".

Шынгыс Темир подчеркнул, что ни в коем случае предприниматель не должен нести ответственность за нарушения карантина потребителями. Добросовестный предприниматель, заботясь о нашем здоровье, пытаясь соблюдать установленные требования, порой сам подвергается опасности.

"С самого начала усиления ответственности и введения локдауна мы проговорили с Минздравом и санврачами, что за нарушения масочного режима и несоблюдение других сантребований потребителем, ответственность будет нести сам потребитель. Отрадно, что санврачи согласились с нами и поддержали нас в этом", - заявил он.

"Если вопреки этому будет установлен факт привлечения к ответственности предпринимателя, обращаться в офис бизнес-омбудсмена, можно позвонить по короткому номеру контакт-центра НПП "Атамекен" 1432 или написать сюда - мне в Фейсбук. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь!" - резюмировал директор департамента.