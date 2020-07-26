Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями

Казахстанские предприниматели не будут нести ответственность за нарушения карантина потребителями, сообщает zakon.kz. Об этом заявил директор департамента национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Шынгыс Темир.

Фото : hron.ru

"Сегодня предприниматели из кожи вон лезут, чтобы соблюсти все санитарные требования: это касается и обустройства рабочих мест, наличия дезсредств, допуск в помещения потребителей в масках и т.д., - написал он на своей странице в facebook. - В сети уже появляются публикации о конфликтах на этой почве. Так называемые неверующие зачастую отказываются соблюдать масочный режим и не всегда корректно реагируют на замечания.

Он также отметил, что один из таких инцидентов произошел на неделе в Карагандинской области.

"Случилось все в продуктовом магазине, частично имеются записи с камер видеонаблюдения. На замечания продавца надеть маску покупатель отреагировал агрессивно - он нанес удар кулаком одному мужчине в лицо и быстро покинул помещение, продавец последовала за ним. По имеющейся информации, драка продолжилась снаружи. После случившегося продавец обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы. Мне сообщили, что зачинщик задержан, заведено дело, дополнительной информацией поделюсь по мере поступления".

Шынгыс Темир подчеркнул, что ни в коем случае предприниматель не должен нести ответственность за нарушения карантина потребителями. Добросовестный предприниматель, заботясь о нашем здоровье, пытаясь соблюдать установленные требования, порой сам подвергается опасности.

"С самого начала усиления ответственности и введения локдауна мы проговорили с Минздравом и санврачами, что за нарушения масочного режима и несоблюдение других сантребований потребителем, ответственность будет нести сам потребитель. Отрадно, что санврачи согласились с нами и поддержали нас в этом", - заявил он.

"Если вопреки этому будет установлен факт привлечения к ответственности предпринимателя, обращаться в офис бизнес-омбудсмена, можно позвонить по короткому номеру контакт-центра НПП "Атамекен" 1432 или написать сюда - мне в Фейсбук. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь!" - резюмировал директор департамента.