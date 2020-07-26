"Пандемия стала триггером" - Министр торговли РК обратился ко всем причастным к торговой сфере

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов поздравил всех причастных к торговой сфере с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

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В своем поздравлении он отметил, что торговля – один из самых важных секторов экономики. По состоянию торговли принято судить об экономическом развитии страны, об уровне жизни населения.

В Казахстане в этой отрасли трудятся почти полтора миллиона человек. Среди них много профессионалов, людей, действительно преданных своему делу и умеющих работать. Благодаря их усилиям развивается эта отрасль, пополняется бюджет страны, расширяется ассортимент товаров и услуг, внедряются современные форматы обслуживания населения, открываются новые супермаркеты и точки общественного питания, развивается сеть социально-ориентированных предприятий, создаются новые рабочие места, - подчеркнул министр.

Он также отметил, что пандемия внесла коррективы в работу торговой отрасли в этом году. И внутри страны, и на международных рынках торговая сфера – одна из самых пострадавших от закрытия границ и повсеместного карантина.

Но я уверен, что из "периода коронавируса" мы все выйдем с новым опытом, новыми знаниями и новыми современными форматами торговли: для нашей страны пандемия стала триггером для массового развития электронной торговли, появления новых компаний по доставке товаров, стимулом для всплеска популярности безналичных расчетов, - добавил Бахыт Султанов.

Он выразил благодарность всем работникам торговли, которые, как и врачи, в сложных условиях карантина продолжали трудиться, чтобы обеспечить население необходимыми товарами.

Поздравляю всех с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в добрых начинаниях, осуществления новых идей в вашем действительно нелегком труде, - подытожил министр.