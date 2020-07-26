Академик Кенжегали Сагадиев скончался от коронавируса

Скончался известный казахстанский экономист, академик и общественный деятель Кенжегали Сагадиев, сообщает zakon.kz.

Фото : zakon.kz

Его не стало 25 июля в результате остановки сердца.

С глубочайшей скорбью сообщаем Вам, что 25 июля в результате остановки сердца, на 82-м году жизни скончался, академик Кенжегалий Абенович Сагадиев. Массовая болезнь, к сожалению, добралась и до нашей семьи. Всем кто его знал, хорошо известно о его глубоком уме, широкой душе и заботе о близких, - отметили члены семьи Сагадиевых.

Похороны состоятся только при участии семьи.

Родственники также подчеркнули, что все мероприятия по поводу прощальной церемонии, состоятся ровно через 1 год, 25 июля 2021 года. Это было последним завещанием Кенжегали Абеновича.

Кенжегали Сагадиев родился 18 февраля 1938 года в селе Акколь Жангельдинского района. В 1960 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова. Доктор экономических наук (1977 г.), профессор (1978 г.), академик Национальной академии наук Республики Казахстан (1994 г.), Заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан. Возглавлял 5 крупных высших учебных заведений Казахстана.

Был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан III-го созыва, председателем Комитета по финансам и бюджету (2004-2007); депутатом Мажилиса IV созыва (2007-2011).

Академик сформировал свою научную школу, автор более 445 научных работ, в том числе 20 монографий и учебников.

За свою деятельность, Кенжегали Сагадиев был награжден большим количеством государственных и международных наград, премий и почетных званий.

Ордена: Трудового Красного Знамени (15.03.1971), Дружбы Народов (07.07.1987), "Парасат" (15.12.2003), Орден "Барыс" ІІ степени (15.12.2008), "Содружество" (МПА СНГ, 07.04.2010), Отан (2013);

Медали: "За освоение целинных и залежных земель" (1957), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970); юбилейные медали: "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл" (2006);

Почетные звания: "Человек года - 1992", Великобритания, Кембриджский международный биографический центр (11.1993), "Заслуженный работник науки и техники Казахстана" ("Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері") (16.12.1998), Почетный гражданин Аулиекольского района Костанайской области (1996), Почетный гражданин города Аркалыка (2007), Почетный гражданин Амангельдинского, Науырзымского, Жангельдинского районов Костанайской области (2008)