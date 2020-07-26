Контроль за деятельностью такси усилили в Казахстане

Контроль за деятельностью такси усилили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета транспорта МИИР.

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Как сообщили в комитете, согласно решению межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране с момента введения карантинного режима введены временные ограничения на перевозку пассажиров междугородным, межобластным и внутригородским общественным транспортом. Но, несмотря на карантинный режим, появляются незаконные перевозчики, повышаются риски распространения вируса среди населения.

Для пресечения действий таких перевозчиков инспекциями транспортного контроля в усиленном режиме проводятся работы совместно с компетентными органами.

В частности, по информации инспекции транспортного контроля Шымкента, на территории города зарегистрировано 8 юридических организаций такси, которые обслуживают две тысячи пассажиров.

Кроме того, на территории города во время введения карантина движение общественного автотранспорта обеспечивается с учетом пассажиропотока, то есть с 07.00 до 11.00 часов утра и с 17.00 до 20.00 часов вечера. В то же время в связи с тем, что пассажиры пользуются услугами такси, спрос на эти услуги был повышен.

"Однако на территории города появились отдельные службы такси "Яндекс" и "InDriver", которые незаконно оказывали услуги без извещения компетентных органов. В этих учреждениях работают около 8 тысяч автомобилей, которые оказывают незаконные услуги, то есть в целом на территории Шымкента 88 процентов от общего количества услуг такси.

При этом средняя стоимость заказов на незаконные перевозки пассажиров составляет 600 тенге, в среднем 64 тысячи перевозок в сутки. То есть за сутки 32 миллиона тенге и 960 миллионов тенге в месяц стали теневым бизнесом", - отмечают в Комитете транспортного контроля.

Инспекция транспортного контроля Шымкента проводит работу по контролю за деятельностью такси. В результате за месяц выявлено 130 правонарушений в сфере пассажирских перевозок, что составляет 1,1 процента от общей статистики. Без уведомления компетентных органов оказывались услуги по перевозке пассажиров, в связи с этим было возбуждено 20 административных дел по части 1 статьи 463 КоАП РК, которые направлены на рассмотрение в суд для принятия мер.

"Также в целях предотвращения незаконных перевозок пассажиров такси на территории города планируется создать совместную рабочую группу с соответствующими компетентными органами и обсудить меры по прекращению незаконных перевозок пассажиров такси в рамках расширенного заседания 1-й декады августа текущего года", - также сообщили в комитете.