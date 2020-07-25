60 человек заболели коронаирусной инфекцией за сутки в Костанайской области

В Костанайской области выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 24.07.2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 35-ти заболевших нет симптомов.

Иллюстративное фото golospravda-files.storage.yandexcloud.net

В Костанае зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19, в Рудном – 18. В Карасуском районе у 5 человек подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, в Мендыкаринском, Узункольском и Костанайском районах заболело по 1 человеку.

Проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

За прошедшие сутки выздоровели 23 человека.

По состоянию на 24.07.2020 года в области выявлено 2237 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 1189.