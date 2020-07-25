Опубликован список кандидатов в депутаты Сената

Tengrinews.kz

25 июля 2020, 12:45 |  Государство

В Центральной избирательной комиссии представили список из 58 кандидатов в депутаты Сената Парламента на выборах 12 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

От Нур-Султана зарегистрировали пять кандидатов:

  • Куришбаев Ахылбек Кажигулович 1961 года рождения, председатель Казахского агротехнического университет имени Сейфуллина", выдвинут на сессии маслихата Нур-Султана;
  • Оралов Мейрамбай Аскербаевич 1956 года рождения, заместитель директора Дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, самовыдвиженец;
  • Самамбетов Маулен Естаевич 1966 года рождения, директор ТОО "Астана Орманы", самовыдвиженец;
  • Сагиндыков Дархан Танатович 1985 года рождения, управляющий директор АО "Самрук Энерго", самовыдвиженец;
  • Абишев Аблай Гапурович 1963 года рождения, председатель отраслевого профсоюза информации, коммуникации и связи, самовыдвиженец.

Трех кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрировали от Алматы:

  • Захаров Андрей Михайлович 1966 года рождения, президент ТОО "Евразия СТ";
  • Нуртаев Тимур Таймасович 1975 года рождения, советник ТОО "ТИМУС-construction",
  • Макежанов Султанбек Алмасбекович 1961 года рождения, аким Медеуского района Алматы.

От Шымкента зарегистрировали трех кандидатов:

  • Аюбаева Толкын Полатбаевна 1976 года рождения, директор лицея № 77, самовыдвиженка;
  • Капбарова Айгуль Жарылкасыновна 1975 года рождения, депутат Сената, выдвинута на сессии маслихата Шымкента;
  • Орманов Бектай Нуртаевич 1984 года рождения, председатель ТОО "Нұр Әлем", самовыдвиженец.

От Акмолинской области зарегистрировали пять кандидатов:

  • Бекенов Нурлан Жексембаевич 1961 года рождения, работает председателем Ревизионной областной комиссии по Акмолинской области, выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата;
  • самовыдвиженец Жаров Нурлан Каирович 1975 года рождения, директор Многопрофильной областной больницы;
  • самовыдвиженка Балташева Айнагуль Кыдырбаевна 1972 года рождения, директор IT-школы-лицея в Кокшетау;
  • самовыдвиженец Жуманалин Сакен Каримбекович 1965 года рождения, директор строительной фирмы "Намыс";
  • самовыдвиженец Елюбаев Мади Сагинтаевич 1982 года рождения, ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

От Актюбинской области зарегистрировали трех кандидатов:

  • Бекенов Кудайберген Елтекулы 1959 года рождения, директор ТОО "Желдорформация", самовыдвиженец;
  • Амиргалиев Алтынбек Аманович 1967 года рождения, председатель Профсоюзного центра области, самовыдвиженец;
  • Каниев Бауыржан Нуралиевич 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области, выдвинут на сессях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.

Трех кандидатов зарегистрировали от Алматинской области. Все трое самовыдвиженцы:

  • Кыдырманов Асет Сериккалиевич 1981 года рождения, председатель Профсоюзного центра области;
  • Сакмолдин Саят Саркытбаевич 1974 года рождения, руководитель Областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе;
  • Дюсембинов Султан Мырзабекович 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата.

От Атырауской области зарегистрировали трех кандидатов:

  • Смагулов Серик Мураденович 1976 года рождения, заместитель председателя АО "АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки", самовыдвиженец;
  • Сейлханов Сагын Темирханович 1962 года рождения, главный инженер Атырауского отделения магистральной сети "Казахстан Темир Жолы", самовыдвиженец;
  • Лукпанов Сагындык Есенгалиевич 1960 года рождения, управляющий директор и член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", выдвинут на сессии Атырауского областного маслихата.

Четыре кандидата зарегистрированы от Восточно-Казахстанской области:

  • Булавкина Ольга Александровна 1972 года рождения, аким Бородулихинского района, выдвинута на сессиях Восточно-Казахстанского областного маслихата, Усть-Каменогорского гормаслихата, Бородулихинского, Уланского, Шемонаихинского раймаслихатов;
  • Панченко Игорь Иванович 1961 года рождения, секретарь Риддерского городского маслихата, самовыдвиженец;
  • Старокожев Юрий Александрович 1960 года рождения, главный врач Областного спецмедицинского центра, самовыдвиженец;
  • Жумадилов Нуржан Сайлаубекович 1969 года рождения, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, самовыдвиженец.

От Жамбылской области зарегистрировали трех кандидатов:

  • Борисюк Оксана Валериевна 1979 года рождения, руководитель Отдела физкультуры и спорта акимата Тараза, самовыдвиженка;
  • Куккузов Руслан Суйеркулович 1972 года рождения, директор коммунального госпредприятия "Шу-Жылу", самовыдвиженец;
  • Орынбеков Бекболат Серикбекович 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области, выдвинут на сессии Жамбылского областного маслихата, Таразского гормаслихата, Таласского раймаслихата, Сарысуского раймаслихата.

Трех кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрировали от Западно-Казахстанской области:

  • Амангалиев Акылбек Темиржанович 1970 года рождения, заместитель директора ТОО "Батыс Су Арнасы";
  • Беккалиев Галым Ибатуллиевич 1977 года рождения, директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии;
  • Рысбекова Ляззат Туякбаевна 1976 года рождения, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа.

От Карагандинской области зарегистрировали трех кандидатов:

  • Ляпунов Андрей Васильевич 1969 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр", самовыдвиженец;
  • Ахмеев Игорь Валентинович 1961 года рождения, директор шахты "Шахтинская", АО "АрселорМиттал Темиртау", самовыдвиженец;
  • Ершов Сергей Михайлович 1960 года рождения, депутат Сената, выдвинут на сессиях Жезказганского, Сатпаевского гормаслихатов, Абайского раймаслихата.

Четырех кандидатов зарегистрировали от Костанайской области:

  • Карплюк Сергей Алексеевич 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина;
  • Коваль Павел Николаевич 1968 года рождения, директор Рудненского детского дома, самовыдвиженец;
  • Коростылев Александр Юрьевич 1985 года рождения, директор по развитию ТОО "Жас-Канат", самовыдвиженец;
  • Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович 1979 года рождения, директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова, самовыдвиженец.

От Кызылординской области зарегистрированы четыре кандидата-самовыдвиженца:

  • Альназарова Акмарал Шарипбаевна 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan;
  • Кайруллаев Айдын Букенбаевич 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан";
  • Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич 1969 года рождения, директор ТОО "Таң ЛТД",
  • Сарсенбаев Мурат Абаевич 1970 года рождения, генеральный директор ТОО "Абай".

От Мангистауской области утвердили трех кандидатов:

  • Алдашев Суиндик Тасеменович 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай", выдвинут на сессиях Каракиянского, Мунайлинского раймаслихатов;
  • Байжігіт Ербол Бердібайұлы 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан", самовыдвиженец;
  • Тлепов Нурлан Серикович 1978 года рождения, директор ТОО "Кардиология және ішкі аурулар медициналық орталығы", самовыдвиженец.

От Павлодарской области утвердили трех кандидатов:

  • Нухулы Алтынбек 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета, выдвинут на сессиях Павлодарского областного маслихата, Павлодарского гормаслихата, Баянаульского раймаслихата;
  • Кайдарова Гульнара Шамаровна 1963 года рождения, директор завода "Гофротара", самовыдвиженка;
  • Крук Олег Павлович 1967 года рождения, самозанятый, самовыдвиженец.

От Северо-Казахстанской области зарегистрированы три кандидата-самовыдвиженца:

  • Перепечина Ольга Валентиновна 1967 года рождения, депутат Сената;
  • Садвакасов Кабиден Кайрбекович 1961 года рождения, руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов МСХ;
  • Могунова Данголе Антонасовна 1962 года рождения, председатель Мамлютской районной избирательной комиссии.

От Туркестанской области зарегистрированы три кандидата-самовыдвиженца:

  • Бектаев Али Абдикаримович 1962 года рождения, депутат Сената;
  • Копеев Урисбай Бухарович 1959 года рождения, секретарь Казыгуртского районного маслихата;
  • Сагиндыков Сихимбай Уалиханович 1960 года рождения, индивидуальный предприниматель.