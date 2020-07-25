Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ

В организме каждого второго казахстанца есть антитела к коронавирусу. Такими данными с телеканалом КТК поделились специалисты клинико-диагностических лабораторий страны, передает Tengrinews.kz.

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По словам медиков, за последнюю неделю среди граждан, которые решили самостоятельно провериться на COVID-19, свыше 50 процентов в той или иной форме уже сталкивались с вирусом.

В одном из республиканских медцентров, где сбор подобных анализов начался меньше недели назад, признались, что результаты тестирования их шокировали.

"В пятницу вечером, после первых 300 пациентов, я услышал для меня очень удивительную цифру: 60 процентов положительных результатов на исследование на иммуноглобулин класса G. О чем это говорит? О том, что из 300 пришедших к нам в медицинские офисы людей, сдавших этот анализ, 60 процентов сталкивались в том или ином виде с ковидом. Фактически они переболели", - заявил гендиректор медицинской компании Фуат Дивеев.

В другой лаборатории с момента начала тестирования на антитела анализы успели взять больше чем у 100 тысяч человек. За последнюю неделю положительные результаты они выявили у 50 процентов клиентов.

Как подчеркивают специалисты, антитела определяются в организме человека примерно через две недели с момента заражения. А вот как долго антитела живут в организме переболевшего, пока точно неизвестно.

"На сегодняшний день нет длительных наблюдений за продолжительностью жизни антител. Но те научные исследования, которые проводятся, говорят о том, что антитела живут в течение двух-трех месяцев, затем их количество может снижаться. Вплоть до уровня, который не поддается определению. Здесь все очень индивидуально. Но в некоторых источниках указано, что антитела могут жить в течение полугода, тем самым давая защиту организму от повторного заражения", - говорит директор по маркетингу и инновациям сети клинико-диагностических лабораторий Алексей Балась.

Сейчас в Казахстане дополнительным методом лечения коронавирусной инфекции является переливание плазмы с антителами тяжелым пациентам. Причем донорами иммунной плазмы могут стать не все. Они должны быть старше 18 лет, не иметь никаких хронических заболеваний, ну и конечно же, переболеть коронавирусом. Причем не в бессимптомной форме. За сдачу крови доноров ждет вознаграждение почти в 20 тысяч тенге.

По словам специалистов, самостоятельно выстраивать статистику переболевших коронавирусом, основываясь на результатах анализов на антитела, они не в силах. Данные тестирований медцентры лишь передают эпидемиологам, которые и прогнозируют общую эпидситуацию в стране.