Казахстанские медики получат соцвыплаты в случае заболевания вирусной пневмонией

Совместным приказом министра труда и социальной защиты населения РК и министра здравоохранения РК от 22 июля 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции, передает zakon.kz.

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В частности, изменился заголовок самих правил – "Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией СOVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции или вирусной пневмонии", то есть добавилась смертность от вирусной пневмонии.

Правила определяют порядок осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией СOVID-19 в случае их заражения, а также их семьям, в случае смерти от заражения указанной инфекцией или вирусной пневмонии по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию СOVID-19 (вероятный случай коронавирусной инфекции СOVID-19) (вирусная пневмония).

При этом единовременная социальная выплата осуществляется следующим работникам организаций здравоохранения, заразившимся коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонии при проведении противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в период действия ограничительных мероприятий:

- врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19;

- врачи, средние и младшие медицинские работники провизорных стационаров, врачи и фельдшера скорой медицинской помощи, в том числе при амбулаторно-поликлинических организациях, а также врачи и средние медицинские работники санитарной авиации;

- врачи, средние и младшие медицинские работники карантинных стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи, а также специалисты лабораторий, работники санитарно-эпидемиологической службы, работники приемных отделений экстренных стационаров и организаций первичной медико-санитарной помощи, определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями, работники органов судебных экспертиз.

Единовременная социальная выплата осуществляется из Государственного фонда социального страхования:

- лицам, указанным выше, в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией в размере двух миллионов тенге;

- семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией в размере десяти миллионов тенге.

В случае смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией медицинских работников комиссия не позднее трех рабочих дней уведомляет членов его семьи о необходимости предоставления заявления, с приложением копии свидетельства о смерти, выданного в установленном законодательством РК порядке.

Заявление на получение единовременной социальной выплаты в случае смерти работника подается одним из членов его семьи в местный орган государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы.

Совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года.