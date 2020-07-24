В субботу местами, в воскресенье повсеместно: дожди пришли в Костанайскую область

По прогнозам синоптиков, 25-27 июля на территории Костанайской области ожидаются дожди и грозы. В субботу дожди пройдут местами, а в воскресенье в дневное время они будут повсеместно. Местами в ближайшие три дня возможны шквал и град. Ночью и по утрам вероятен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу-понедельник, 25-27 июля, по ночам ожидается 12-17, на юге области 20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В субботу днем термометры покажут +22...+27°С, на юге +30°С. В воскресенье воздух прогреется до +20...+25°С, на юге +28°С. В понедельник днем +15...+20°С, на юге +23°С.

По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается северо-западный ветер, в воскресенье и понедельник - северо-восточный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, периодически она будет усиливаться до 15-20 м/с. Отдельные порывы могут достигать скорости 23-28 м/с.