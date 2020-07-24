TV-Com.kz для всей семьи: ТОП-10 телеканалов на любой вкус

Такого необычного лета, как в этом году, не было давно. На улице жара, а карантинные ограничения не позволяют отправиться в отпуск, рестораны и кафе закрыты, повсюду люди в масках.

Все сидят по домам, работают удалённо и по возможности избегают посещения общественных мест.

Но есть и плюсы, ведь это время можно провести с родными и близкими, так что устраивайтесь поудобнее – Сервис и Приложение Интернет ТВ от TV-Com.kz составил подборку ТОП – 10 телеканалов для всей семьи:

1.Discovery Channel – «Мир просто удивителен» - так звучит девиз Discovery.

Круглосуточный познавательно-развлекательный телеканал, который транслирует документальные фильмы и познавательные программы.

Окунитесь в мир истории, природы, науки и технологий, получите новые впечатления и откройте для себя неизведанные тайны нашей планеты.

2. Пятница! – «Телеканал для тех, кто охотится за впечатлениями и хочет попробовать мир на вкус. Телеканал для путешественников, для борцов за качество сервиса, для активистов и созерцателей» - именно так позиционирует себя сама «Пятница!», а кто мы такие, чтобы спорить :)

3. MTV – музыке все возрасты покорны!

Развлекательный телеканал с музыкой на любой вкус, свежими интервью легенд современности и последними новостями шоу-биза.

Здесь вы также найдётеэксклюзивные трансляции концертов и таких церемоний, как MTV EMA, MTV VMA и Isle of MTV Malta.

4. TV1000 – задумали семейный киномарафон? Скорее включайте TV1000!

Круглосуточный телеканал, где вы найдёте всё: от классики кино и оскароносных фильмов – до современных и лёгких молодёжных комедий и мелодрам.

Вам больше не придётся задумываться о том, какой фильм выбрать для вечернего просмотра :)

Для любителей острых ощущений подойдёт TV1000 Action с напряжёнными боевиками, криминальными драмами и триллерами. Ну а для души всегда можно включить TV1000 Русское кино.

5.Viasat History – пока музеи и галереи закрыты, телеканал Viasat History круглосуточно транслируетнаучно-популярные, биографические и документальные фильмы об истории и культуре, о великих изобретениях человечества и о том, как развивалась наша цивилизация.

Viasat Explore с документальными фильмами о рискованных путешествиях и опасных профессиях подойдёт любителям экстрима, а Viasat Nature раскроет тайны дикой природы.

6.ТНТ – телеканал для хорошего настроения.

Любимые комедийные сериалы «Полицейский с Рублёвки» и «Интерны», юмористические шоу и современный российский Stand-Up - телеканал просто создан для лёгкого и весёлого семейного просмотра.

7. Travel + Adventure HD – то, что границы временно закрыты не мешает планировать новые путешествия на будущее :)

Куда отправиться после карантина? Включайте Travel + Adventure HD, и вы узнаете много нового об отдыхе и туризме, а также окунётесь в традиции и культуру разных стран.

8.English Club TV – самоизоляция с пользой!

Увлекательные занятия на английском для всей семьи.

Вы сможете подтянуть разговорный язык и грамматику в лёгком формате шоу и сериалов, а также узнаете много нового о трендах европейской моды и искусства.

9. TLC – американская мечта и американская действительность.

Погрузитесь в мир СШАи смотрите истории о людях, о реальной жизни.

В формате реалити телеканал показывает буквально всё – от шоу о подготовке к свадьбе и тихой семейной жизни – до программ о борьбе с ожирением и экстремальной медицине, медиумах и многожёнстве.

10.UFC TV – эксклюзивно в Казахстане!

На сервисе Интернет ТВ от TV-Com.kz каждый член семьинайдёт для себя что-то интересное.

Телеканал UFC TV посвящён ведущей в мире организации в сфере смешанных боевых искусств.

Прямые трансляции захватывающих поединков, интервью и обзоры, также актуальные новости мира ММА.

Все эти, а также более ста других телеканалов в отличном качестве и без рекламы смотрите с TV-Com.kz! Стоимость акционного пакета составляет всего 8900 до конца года.

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