"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная

Жительница Костаная Сауле БАЗАРБАЕВА сегодня, 24 июля, вышла на одиночный пикет на площадь перед акиматом Костанайской области. Она потребовала встречи с главой региона Архимедом Мухамбетовым.

Кадр из видео

Видео пикета предоставил "НГ" очевидец.

Корреспонденты "НГ" приехали на место, когда Базарбаева уже внутри здания областного акимата общалась с чиновниками и полицейскими.

Фото Ксении РЕБИК

- Мои отец и мать уже два дня лежат в городской больнице, у них двухсторонняя пневмония, - рассказала нам женщина. - Три дня пытаюсь попасть к акиму области, меня не пускают. Я считаю, что в городской больнице нет антибиотиков и препаратов для лечения коронавируса. Обошла аптеки, тоже их не нашла. Я переживаю, что мои родственники могут умереть из-за недостаточного лечения. Мой отец - инвалид 2-й группы, даже ходить не может. Соседи по палате говорят мне, что моим родителям не колят антибиотики. Пусть аким мне поможет!

Руководитель отдела по контролю за рассмотрением обращений граждан акимата Костанайской области Газиз АХМЕТЧИН считает, что Базарбаева вводит журналистов в заблуждение.

Фото Ксении РЕБИК

- Мы ей помогли полностью, я с этой женщиной лично общаюсь третий день, - сообщил он. - Её родителей положили в разные палаты, но скоро переведут в одну. Лечение они получают точно согласно регламенту и протоколу лечения. Список лекарств, которые требует предоставить Базарбаева, не входит в протокол лечения. Она их вычитала в Интернете. Я ответственно заявляю, что весь спектр медицинских услуг оказывается родителям Сауле Базарбаевой в полном объёме! Так же, как и другим пациентам. Её требования необоснованны, она просто выходит сюда покричать "Архимед выходи!".

Главный врач Костанайской городской больницы Данияр ДЖАНДАЕВ сообщил "НГ", что пациентов лечат в провизорном стационаре, развернутом на базе больницы, с помощью антибиотиков, антикоагулянтов, гормонотерапии и витаминов.

Фото Ксении РЕБИК

- Я принимал Сауле Базарбаеву несколько раз, объяснял ей, что эффекта от лечения в первые дни не будет, - говорит Джандаев. - Мы объясняем, что врачи делают всё возможное, чтобы помочь пациентам. Она нас не понимает! Требовала дать телефоны врачей. Мы считаем, что её опасения не обоснованны. Состояние родственников Базарбаевой - средней степени тяжести, клинических проявлений болезни нет.

Акимат Костанайской области предоставил "НГ"следующий комментарий:

"21 июля Базарбаева Сауле Койшибаевна пришла к областному акимату с требованием обеспечить лечением на дому ее отца. При этом на руках у нее было направление на госпитализацию. Однако госпитализировать его она не хотела, обвиняя врачей в намерении его убить («Сделаете ему укол, чтобы он умер»). Выдвинула требования, чтобы врачи дежурили круглосуточно в ее доме, ставили системы, меняли ему памперсы, делали рентген на дому.

Сотрудники поликлиники №4 (по месту прикрепления) к ней сразу же выехали. Вместе с тем, после того, как ей сообщили об этом, она продолжала оставаться в здании, ехать к родителям отказывалась, скандалила, обвиняя выехавшую мобильную бригаду в преступных намерениях. Убедили в необходимости госпитализации. Во второй половине этого же дня ее родителей – отца и мать - доставили в Костанайскую городскую больницу.

22 июля она вновь пришла в областной акимат с обвинением в отсутствии лекарств в аптеках. Оставила обращение, в котором указала на ряд лекарственных препаратов, по ее мнению, необходимых для ее родителей.

Однако список лекарств, которые Базарбаева требует предоставить ее родителям бесплатно, не входит в протокол лечения. Более того, некоторые из этих лекарств не производятся в Казахстане, либо исключены из протокола лечения уже давно. Консультации по этим лекарствам она получает из Интернета из неизвестного источника (с ее слов – врача-инфекциониста). 23 июля Базарбаева С. К. вновь пришла в областной акимат с обвинением медперсонала в отсутствии лечения своих родителей, непредоставлении необходимых условий (настаивает, чтобы им двоим была предоставлена отдельная палата).

Следует отметить, необходимое лечение по протоколу они получают в полном объеме, обеспечены всем необходимым. Более того, руководство больницы нашло возможность определить супругов Базарбаевых в одну палату из разных отделений.

Кроме того, Базарбаева жаловалась на качество пищи: невкусная, несоленая и пр., в меню – супы и каши. Вместе с тем ей пытались неоднократно пояснить, что питание в медучреждении обеспечивается согласно соблюдению «Диетических столов» и СанПИНа".