Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?

"Думаю, если наши коррупционеры поймут, что могут лишиться жизни и имущества, то задумаются"

В Казахстане планируют усилить ответственность судей и правоохранительных органов за коррупционные преступления. Видимо, власть наконец-то поняла, что коррупция в стране приняла угрожающий размах.

Руководитель департамента стратегии и управления Агенства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов сообщил: «По результатам шести месяцев 2020 года количество зарегистрированных особо тяжких коррупционных преступлений возросло в три раза относительно аналогичному периоду прошлого года». Ранее были объявлены и средние суммы взяток. У мелких чиновников - 83 тысячи тенге. у руководителей - в десять раз больше. Хотя тут уместна поговорка: «Курочка по зернышку клюет, а весь двор в дерьме».

Однако надо признать, что нередки случаи, когда нам сообщают, что привлечен к уголовной ответственности за коррупционное преступление сотрудник антикоррупционной службы или судья. Было такое и в нашей области. Тут можно спросить словами древнегреческого поэта Юния Ювенала: «Но кто же сторожем будет стражей самих?». Действительно - кто поставлен для пресечения преступлений, тот сам их допускает. Потому у взяточников и казнокрадов нет никакого страха перед законами, никакого уважения ни к следователю. ни к судье. Что продажно, то не внушает страха. Сила и деньги стали главным доводом в любых спорах и тяжбах. Истина и справедливость в стороне.

Однако планируемое усиление ответственности судей и правоохранителей - это полумеры по борьбе с коррупцией в целом. И самое трудное решается просто. Нужны срочные меры по ужесточению Закона "О борьбе с коррупцией" и наказания за его нарушение. Закон должен внушать ужас людям с нечистой совестью. Все мздоимцы, расхитители государственного добра должны бояться закона.

В планируемых ужесточениях по борьбе с коррупцией предусматривается отмена кратного штрафа для лиц, совершивших особо тяжкие коррупционные преступления, так как данная мера не действенна. Известно, что наша юстиция подчинена политике, но неизвестно, кто придумал эту меру. По-моему, только коррупционер и мог до такого додуматься.

У Шекспира есть такое выражение: «Змею мы разрубили, но не добили. И куски срастутся» Видимо, пришло время пересмотреть вопрос о моратории на смертную казнь для всех лиц, совершивших тяжкие уголовные преступления. Как говорят, черного кабеля не отмоешь до бела. Никаких пожизненных заключений!

Расхожее французское изречение XVIII века гласит: «Чем больше видишь, как головы катятся с плахи, тем сильнее трясешься за свою». Думаю, если наши коррупционеры поймут, что могут лишиться жизни и имущества, то задумаются. Но для этого нужна твердая воля власти. Наша власть на это не пойдет по понятным причинам.