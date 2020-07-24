36 жителей Костаная и 18 рудничан заболели короновирусной инфекцией за прошедшие сутки

В Костанайской области за сутки 23 июля зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 20 пациентов нет клинических проявлений болезни.

Иллюстративное фото expert.hospita

"Заболели COVID-19 жители города Костанай - 36 человек и города Рудный - 18 человек, - отмечается в сообщении. - Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР".

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 24 июля 2020 года, в области выявлено 2 177 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 1 166.