36 жителей Костаная и 18 рудничан заболели короновирусной инфекцией за прошедшие сутки
В Костанайской области за сутки 23 июля зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 20 пациентов нет клинических проявлений болезни.
Иллюстративное фото expert.hospita
"Заболели COVID-19 жители города Костанай - 36 человек и города Рудный - 18 человек, - отмечается в сообщении. - Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР".
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 24 июля 2020 года, в области выявлено 2 177 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 1 166.
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