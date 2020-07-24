Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском районе браконьера

38-летний житель района был задержан в 15 км от села Байтурсын на реке "Карасор" в ходе проведения рейдовых мероприятий. При досмотре у него изъяли тушу сайги, охотничье оружие, 2 патрона 12-го калибра, которые отправлены на экспертизу.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 339 ч. 2 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе ДП Костанайской области.

По словам начальника отдела природоохранной полиции ДП Костанайской области, подполковника Талгата АХМЕТОВА, в регионе созданы и работают мобильные группы, которые снабжены необходимой техникой. Группы патрулируют в Тургайском регионе, который является ареалом обитания бетпакдалинской популяции сайги.

Сотрудники работают и над раскрытием фактов скотокрадства, так как в этом регионе развито животноводство.