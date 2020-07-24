Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в Instagram, задержала полиция в Костанае

На своей странице в Instagram она писала о том, что пандемия коронавируса - это целенаправленное химическое отравление населения, и неизвестный самолет, летающий над Костанаем и прилегающими районами, используется именно в этих целях. Это сообщение полиция нашла в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей.

Этот самолет кружит в районе Костаная уже несколько выходных / Фото Елена ПИКЕЛЬНОЙ

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 44-летняя жительница Костаная, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В отношении нее начато досудебное расследование по статье 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 400 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до 1 года.

Ранее подписчики "НГ" спрашивали, что за самолёт "нарезает" круги над городом и окрестностями.