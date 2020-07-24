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До середины сентября отключат горячую воду в 23 домах Костаная
24 июля 2020, 09:09 | ЖКХ
Отключение связано с реконструкцией второго вывода 3-й котельной. Работы на объекте ведет подрядная организация "Интерстиль". Об этом служба IKomek сообщила в своем Instagram.
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
В связи реконструкцией подача горячего водоснабжения будет приостановлена с 27 июля до 15 сентября по следующим адресам (всего 23 жилых дома):
- 5 микрорайон: 1, 3, 5, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21А;
- ул. Арыстанбекова, 3/10.
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