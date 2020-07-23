Сбившего подростка на пешеходном переходе водителя задержала полиция в Костанае

Полиция задержала 36-летнего водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

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"Подозреваемый был задержан сегодня вечером в городе Тобыл, - говорится в сообщении. - 36-летний водитель скрылся с места ДТП после того, как 22 июля совершил наезд на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц 40-лет Октября и Тәуелсіздік. Пострадавший получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу".

Ориентировка о розыске была дана по всей области.

Как сообщил начальник отдела полиции Костанайского района, полковник полиции Мухтар ЖАЙЛАУБЕКОВ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 23 июля полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции житель города Тобыл, который дал признательные показания. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

По факту ДТП, которое произошло 22 июля в городе Тобыл, полиция начала досудебное расследование по статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».