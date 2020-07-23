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Жилые дома и детский сад в центре Костаная останутся без холодной воды из-за работ на сетях
23 июля 2020, 21:45 | ЖКХ
В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Гоголя, в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Чехова, будет прекращена подача питьевой воды в пятницу, 24 июля, с 09.00 до 22.00. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
Холодную воду отключат по следующим адресам
Жилые дома:
ул. Гоголя 92, 92А, 64, 96, 98, 110, 75, 75А, 111;
ул. Чехова 94, 96, 100, 102, 70;
ул. Аль-Фараби 101, 99;
ул. 1 Мая 86, 81, 90/2, 90/1, 88, 76;
ул. Толстого 67, 69.
Социальные объекты:
ул. Гоголя 91 «Ясли-сад» №9.
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобствами.
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