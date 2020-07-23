Председатель общественного совета ЕНПФ Евгений Сейпульник предложил разрешить вкладчикам пенсионного фонда снять 10% своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Эти деньги нужны людям именно сейчас, а до пенсии всем нам еще дожить надо.

Да. Эта мера повысит доверие населения к правительству и руководству ЕНПФ.

Да. Один раз в жизни казахстанцы должны иметь право взять часть своих накоплений.

Нет. Эти деньги наши сограждане очень быстро потратят и снова окажутся на мели.

