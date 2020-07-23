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Водителя, сбившего подростка в Тобыле, разыскивает полиция
23 июля 2020, 16:21 | Происшествия
ДТП произошло 22 июля в городе Тобыл, на пересечении ул. 40 лет Октября и Тауелсиздик. 14-летний подросток переходил дорогу на пешеходном переходе, когда его сбила машина. Водитель, находившийся за рулем серого автомобиля «ВАЗ-2115», с места происшествия скрылся.
Иллюстративное фото khersondaily.com
- По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией о ДТП, обратиться в полицию по телефону 102 или 112.
В результате аварии подросток получил травмы. Сейчас он находится в больнице.
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