Водителя, сбившего подростка в Тобыле, разыскивает полиция

ДТП произошло 22 июля в городе Тобыл, на пересечении ул. 40 лет Октября и Тауелсиздик. 14-летний подросток переходил дорогу на пешеходном переходе, когда его сбила машина. Водитель, находившийся за рулем серого автомобиля «ВАЗ-2115», с места происшествия скрылся.

Иллюстративное фото khersondaily.com

- По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией о ДТП, обратиться в полицию по телефону 102 или 112.

В результате аварии подросток получил травмы. Сейчас он находится в больнице.