Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу обозрения подсудимые заявляют о недопустимости доказательств

Суд № 2 Костаная продолжает рассматривать дело о хищении бюджетных средств в отношении бывшего руководителя отдела строительства акимата Рудного Динмухамбета ТЛЕУОВА и юриста ТОО «АлатауГорСтрой» Александра ГАВРИЛЬЧИКА.

Сауле Испулова показала, что деньги часто отдавала Александру Гаврильчику / Кадр из видеозаписи

Это основное их обвинение в рамках большого уголовного дела. Опрашивая на последних двух заседаниях массу свидетелей, суд коснулся одного из самых «аппетитных» вопросов - как именно уводились деньги.

По версии обвинения, в пользу Тлеуова со счетов подрядчика, ТОО «АлатауГорСтрой», ушло более 50 млн тенге - но не напрямую. Товарищество переводило средства на счет ИП «Мукатай-Д». Бухгалтер Сауле ИСПУЛОВА по доверенности их снимала, то есть обналичивала и передавала тому, на кого указывал учредитель ТОО Хамит Дихаев. На этом этапе Тлеуов деньги в руках не держал. Но часто держал Гаврильчик, о чем суду дала показания бухгалтер, выступая в суде в качестве свидетеля.

На заседание 22 июля Испулова принесла выписку из базы 1С-бухгалтерии ИП и перечислила 23 операции по обналичиванию средств, в итоге 11-ти из которых она передавала деньги именно Александру Гаврильчику. Суммы - от 200 000 до 1,7 млн тенге.

Правда, было это в 2019 году, тогда как обналичивание денег в пользу руководителя отдела строительства, по версии обвинения, произошло в период с 14 ноября по 28 декабря 2018 года. Но, по словам свидетеля, база бухгалтерии за этот год не открылась. Возможно, потому, что не обновлялась, так как ею не пользуются.

- У вас есть кассовые ордера с подписями получателей? - задал вопрос Тлеуов.

Испулова пояснила, что они были, безусловно, но так как для отчетности, например, в налоговую были ей не нужны, их в особо строгих условиях и не хранили. Бумаги исчезли. Их кто угодно мог взять со стола. В кассовой же книге наличие росписей не предусмотрено.

- То есть база не открывается почему-то, проводки без оригиналов подписей - это недопустимые доказательства, - заявил суду Динмухамбет Тлеуов.

Свидетель со своей стороны настаивала, что и ордера, и подписи в них были, «иначе деньги так и висели бы на моей шее». Кроме того, на вопрос суда, не отказывается ли она от показаний, данных в ходе предварительного следствия, Испулова ответила, что подтверждает эти показания. В соответствии с ними она обналичила для разных получателей, сняв с банковского счета ИП «Мукатай-Д», около 150 млн тенге.