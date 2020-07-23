Водитель скутера погиб в районе Большого моста в Костанае

ДТП произошло 21 июля около 20.00. Скутером управлял 62-летний водитель, который не убедился в безопасности маневра при развороте. В результате движение возле моста было частично перекрыто.

- ДТП произошло по ул. Тауелсиздик, не доезжая до Большого моста, - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Елена КАШАРИНА. - 62-летний водитель ехал в попутном направлении с 22-летним водителем «Ауди» и не убедился в безопасности маневра. В результате водитель скутера скончался от полученных телесных повреждений.

По словам Елены Кашариной, сейчас по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ