Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 75 153 случаев (+1 685 за сутки, в том числе 743 без клинических проявлений),
46 790 выздоровевших (+1 414), 585 умерли (+210 за неделю)
Коронавирус в Костанайской области:
2 071 случая (+54 за сутки, в том числе 17 без симптомов), 1 069 выздоровевших (+3), 3 умерли (+0)
Водитель скутера погиб в районе Большого моста в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
23 июля 2020, 09:15 | Происшествия
ДТП произошло 21 июля около 20.00. Скутером управлял 62-летний водитель, который не убедился в безопасности маневра при развороте. В результате движение возле моста было частично перекрыто.
- ДТП произошло по ул. Тауелсиздик, не доезжая до Большого моста, - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Елена КАШАРИНА. - 62-летний водитель ехал в попутном направлении с 22-летним водителем «Ауди» и не убедился в безопасности маневра. В результате водитель скутера скончался от полученных телесных повреждений.
По словам Елены Кашариной, сейчас по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Последние новости
23.07.20 09:01 Джамиля ГУСЕЙНОВА: Кислородное голодание
22.07.20 16:50 Возможны дожди, грозы, шквал и даже град: погода ближайших трех дней в Костанайской области
22.07.20 15:09 Перебронировать свою очередь в ЦОН теперь могут казахстанцы
22.07.20 14:08 Изъятие 10% пенсионных накоплений: общественный совет ЕНПФ не поддержал инициативу своего председателя
22.07.20 11:40 Загадочное поселение обнаружили у границы с Казахстаном
22.07.20 11:31 54 случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
22.07.20 10:08 Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев
22.07.20 09:42 Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 63
Пользователей: 2
Всего: 65
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 65
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020