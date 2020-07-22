Возможны дожди, грозы, шквал и даже град: погода ближайших трех дней в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 23-25 июля на территории Костанайской области ожидаются дожди и грозы. Местами возможны шквал и град. Причем в четверг усиление дождя ожидается днем, а в пятницу - в ночное время.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг и пятницу, 23-24 июля, ночью будет 14-19, на юге области 22 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём в четверг воздух прогреется до +23...+28°С, на юге +33°С. В пятницу днем столбики термометров поднимутся до отметок +22...+27°С, на юге +31°С. В субботу, 25 июля, термометры покажут ночью +10...+15°С, на юге +18°С, днем показатели температуры воздуха будут такими же, как и в пятницу: +22...+27°С, на юге +31°С.

По прогнозам синоптиков, 23-24 июля ожидается юго-восточный ветер северо-восточный ветер, в субботу, 25 июня, он поменяет направление на северо-восточное. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, периодически она будет усиливаться до 15-20 м/с. Отдельные порывы могут достигать скорости 23 м/с.

