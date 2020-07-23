Джамиля ГУСЕЙНОВА: Кислородное голодание

Президент Токаев начал наказывать своих подчиненных, которые, по его мнению, «плохо выполняют свою работу». Некоторых руководителей даже, страшно представить, уволили!

Самое обидное, что это все «показательные выступления», не более. Вы можете представить себе страну, в которой президент на полном серьезе возмущается по поводу того, что население вынуждено покупать промышленные баллоны с кислородом для выживания в борьбе с коронавирусом? И это спустя 3 месяца с начала принятия государством мер по недопущению распространения вируса в стране!

СМИ сообщают: «Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о затратах на борьбу с эпидемией коронавируса в Казахстане». По его словам, в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции всего Министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114 млрд 826 млн тенге. Цитата из выступления Токаева: «В целом меры, которые мы предприняли, обошлись государству в 5,5 трлн, почти в 6 трлн тенге - это $13 млрд».

Если думать обывательски и разделить эти $13 млрд на 18 690 200 (численность населения в РК), то получится почти по $700 на каждого человека в стране. Если разделить эти $700 на 4 месяца, что мы уже отсиживаемся в карантине, то получится по $175 на каждого человека в месяц, умножим на курс 400 и получим по 70 000 тенге на каждого человека ежемесячно. Нормально? Мне кажется, что нормально. Семья из 3 человек получала бы наличными 210 000 тенге ежемесячно, и я уверена, что 70% населения, зная и получая такие пособия, просто самоизолировалось бы с огромным удовольствием на все 4 месяца, и мы бы прекрасно пересидели этот вирус. Конечно, это утопия: государство должно функционировать, мы не можем все разойтись по дачам и домам на 4 месяца, но я ведь не об этом говорю. Я о том, что деньги по факту ушли непонятно куда и непонятно на что.

А давайте еще вспомним добровольно-принудительные взносы бизнеса на борьбу с «короной». Сколько собрали? Вот выдержка из статьи: «По данным на 21 марта, фонд Елбасы Birgemiz собрал $41 млн, сообщили в пресс-службе первого президента».

А теперь давайте вдумаемся во все эти цифры еще раз, а потом повернем голову в другую сторону и посмотрим, что сейчас происходит у нас. И сразу станет понятно, что деньги эти по большей части разошлись по карманам и банкам, а оставшуюся часть потратили совершенно безграмотно и бездумно. При этом я не беру в расчет, сколько предпринимателей со всей страны выделили средства, которые так и не дошли до Фонда первого президента. Сколько предпринимателей закупали и закупают маски, ИВЛ, спецкостюмы и прочее для больниц и провизорных центров в качестве помощи.

Президент и правительство должны были сделать максимум возможного для своего народа (который кормит это правительство своими налогами), взять опыт других стран и перенести его к нам для нашей с вами безопасности!

Ничего не изменится в этой стране, пока те, кто добрался до власти, видят только наживу. В их глазах на первом месте стоят деньги и власть, а потом уже все остальное, и где-то в самом конце - люди, ответственность, хозяйственность, истинный патриотизм…