Загадочное поселение обнаружили у границы с Казахстаном

В Челябинской области, граничащей с Казахстаном, найдены новые поселения бронзового века, подобные знаменитому Аркаиму, сообщает Петропавловск.news.

По словам археологов, новый, ранее не известный объект, возможно, существовавший одновременно с Аркаимом, был открыт при помощи аэрофотосъемки, сделанной со спутника и дронов.

Сейчас ученые изучают укрепленное поселение аркаимского типа, находящееся у села Степного Пластовского района. Уже отмечено, что поселения имеют различную форму: в первом укреплении жилые объекты расположены по кругу, а вновь открытый объект более похож на овал.

Российские специалисты пытаются найти сходство и различия "двух Аркаимов" и выяснить, отражают ли они представления людей бронзового века об устройстве мира или просто это при строительстве первобытного города использовались особенности ландшафта.

Аркаим - укрепленное поселение эпохи средней бронзы, относящееся к так называемой "Стране городов". Обнаружен случайно отрядом Урало-Казахстанской археологической экспедиции в 1987 году в месте слияния рек Утяганки и Караганки в Челябинской области.

Возраст Аркаима - 3800 лет. Город является ровесником Египетских пирамид и Стоунхенджа. Памятник отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостностью исторического ландшафта.

По словам ученых, самым загадочным является то, что жители городов рядом с Аркаимом и самого Аркаима по неизвестной причине организованно покинули свой город. Предварительно жители подожгли свои города и вынесли все ценное из домов.